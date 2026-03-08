В сети показали почти пустой зал во время концерта "Квартал 95", а со сцены смеялись над Ермаком

В Киеве состоялся новый концерт студии "Квартал 95". В сети обратили внимание на количество зрителей в зале.

Во время концерта "Единый квартал", который 7 марта проходил во Дворце "Украина", зрителей было не так уж и много. Об этом сообщил общественный деятель Андрей Хрипта, который показал почти пустой зал.

"Аншлаг" на концерте свидетельствует, что нация начала выздоравливать, — отметил мужчина, добавив, что в связи с этим его наполняет "сдержанный оптимизм".

Народный депутат Алексей Гончаренко, который также посетил мероприятие, поделился собственными впечатлениями от концерта, что длился 3 часа.

Выступление задержалось более чем на полчаса, чтобы собралась хоть какая-то публика, и артисты не выступали перед пустым залом, отметил он. К тому же, после двух часов публика из передних рядов начала уходить, не дождавшись завершения.

Нардеп также обратил внимание, что среди зрителей не было политиков, звезд и различных известных личностей.

"Это уже далеко не та площадка, какой от была 6 или 10 лет назад, где можно было встретить президентов, народных депутатов и бизнесменов", — констатирует Гончаренко.

Также политик обратил внимание, что номера команды не отличались остротой и актуальностью, но она начала смеяться над бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Кроме того, удивился нардеп, на концерте почти не было звезд украинской эстрады.

"Очень интересно узнать, что же у студии так упал авторитет?" — написал Алексей Гончаренко.

Отметим, "Единый квартал" проходит во Дворце "Украина" два дня подряд, 7 и 8 марта. Билеты на событие стоят от 1800 до 2900 грн. Главная концертная сцена страны может разместить 3605 зрителей в партере и на балконе.

