Підробили заповіт для привласнення 18 млн: в Бучі розслідують загадкове зникнення академіка (фото)

У Бучі триває розслідування резонансної справи про зникнення українського вченого Миколи Колбуна, який безвісти щез у період російської окупації навесні 2022 року. Паралельно слідчі вивчають можливу аферу з його майном — йдеться про активи на суму понад 18 мільйонів гривень, які могли опинитися під контролем людей із найближчого кола науковця.

За інформацією Офіс Генерального прокурора, до потенційної схеми можуть бути причетні особи, які користувалися довірою академіка та мали доступ до його повсякденного життя.

Загалом, Микола Колбун був авторитетним фахівцем у сфері біоінженерії, входив до академічних спільнот як в Україні, так і за її межами, та вважався однією з впливових постатей у науковому середовищі. Він проживав сам і не мав близьких родичів. Під час окупації міста російськими військами у березні 2022 року 77-річний науковець зник без жодних слідів.

У ході слідства правоохоронці встановили, що після його зникнення деякі знайомі могли скористатися ситуацією. За версією слідчих, була вибудувана схема для заволодіння його майном. Центральною фігурою, ймовірно, стала жінка, яка раніше допомагала Колбуну в побуті. Також до можливих махінацій могли бути причетні її співмешканець — громадянин РФ родом із Чечні — та інші особи.

Слідство припускає, що після зникнення вченого фігуранти втрутилися у дані Спадкового реєстру та фактично підмінили справжній заповіт. Замість нього було внесено документ із вигаданим змістом на користь жінки, причому сам заповіт, імовірно, підготували окремо та підписали від імені зниклого.

Окрім цього, за даними правоохоронців, учасники схеми могли ініціювати судовий процес, щоб офіційно визнати науковця померлим і таким чином отримати доступ до спадщини.

У межах провадження вже проведено масштабну роботу: допитано понад 30 свідків, вилучено документи й техніку, а також проведено обшуки в різних регіонах країни. Наразі жінці та її співмешканцю повідомлено про підозру, ще одному фігуранту — громадянину Росії — заочно. Їм інкримінують втручання в інформаційні системи, підробку документів і спробу незаконно заволодіти майном в особливо великих розмірах у складі групи.

Також у публікації додали, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб і нові епізоди.

Окремо встановлюються обставини самого зникнення науковця. Поблизу місця, де раніше знайшли його телефон, виявили людські рештки. Наразі призначено ДНК-експертизу, яка має встановити, чи належать вони Миколі Колбуну.

Нагадаємо, 31 березня 2026 року минуло чотири роки від дня звільнення Бучі від російських окупантів. Зокрема, станом на 2025 рік правоохоронці змогли встановити понад 2500 військових РФ, причетних до вбивств, катувань та інших злочинів проти мирного населення, розкривши 72 вбивства та понад 35 епізодів жорстокого поводження.

Також Фокус писав, що Солом'янський районний суд взяв під варту 21-річного Богдана Тимченка, підозрюваного у теракті в Бучі, на 60 днів без права внесення застави. Підозрюваний стверджує, що зазнавав тиску від російських спецслужб, але суд відхилив його прохання про домашній арешт.