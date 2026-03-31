Подделали завещание для присвоения 18 млн: в Буче расследуют загадочное исчезновение академика

В Буче продолжается расследование резонансного дела об исчезновении украинского ученого Николая Колбуна, который без вести пропал в период российской оккупации весной 2022 года. Параллельно следователи изучают возможную аферу с его имуществом — речь идет об активах на сумму более 18 миллионов гривен, которые могли оказаться под контролем людей из ближайшего круга ученого.

По информации Офис Генерального прокурора, к потенциальной схеме могут быть причастны лица, которые пользовались доверием академика и имели доступ к его повседневной жизни.

В общем, Николай Колбун был авторитетным специалистом в сфере биоинженерии, входил в академические сообщества как в Украине, так и за ее пределами, и считался одной из влиятельных фигур в научной среде. Он проживал сам и не имел близких родственников. Во время оккупации города российскими войсками в марте 2022 года 77-летний ученый исчез без следов.

В ходе следствия правоохранители установили, что после его исчезновения некоторые знакомые могли воспользоваться ситуацией. По версии следователей, была выстроена схема для завладения его имуществом. Центральной фигурой, вероятно, стала женщина, которая ранее помогала Колбуну в быту. Также к возможным махинациям могли быть причастны ее сожитель — гражданин РФ родом из Чечни — и другие лица.

Відео дня

Следствие предполагает, что после исчезновения ученого фигуранты вмешались в данные Наследственного реестра и фактически подменили настоящее завещание. Вместо него был внесен документ с вымышленным содержанием в пользу женщины, причем само завещание, вероятно, подготовили отдельно и подписали от имени пропавшего.

Кроме этого, по данным правоохранителей, участники схемы могли инициировать судебный процесс, чтобы официально признать ученого умершим и таким образом получить доступ к наследству.

В рамках производства уже проведена масштабная работа: допрошено более 30 свидетелей, изъяты документы и техника, а также проведены обыски в разных регионах страны. Сейчас женщине и ее сожителю сообщено о подозрении, еще одному фигуранту — гражданину России — заочно. Им инкриминируют вмешательство в информационные системы, подделку документов и попытку незаконно завладеть имуществом в особо крупных размерах в составе группы.

Также в публикации добавили, что суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют возможную причастность других лиц и новые эпизоды.

Отдельно устанавливаются обстоятельства самого исчезновения ученого. Вблизи места, где ранее нашли его телефон, обнаружили человеческие останки. Сейчас назначена ДНК-экспертиза, которая должна установить, принадлежат ли они Николаю Колбуну.

Напомним, 31 марта 2026 года прошло четыре года со дня освобождения Бучи от российских оккупантов. В частности, по состоянию на 2025 год правоохранители смогли установить более 2500 военных РФ, причастных к убийствам, пыткам и другим преступлениям против мирного населения, раскрыв 72 убийства и более 35 эпизодов жестокого обращения.

Также Фокус писал, что Соломенский районный суд взял под стражу 21-летнего Богдана Тимченко, подозреваемого в теракте в Буче, на 60 дней без права внесения залога. Подозреваемый утверждает, что испытывал давление от российских спецслужб, но суд отклонил его просьбу о домашнем аресте.