Поліція посилює контроль: у п'яти областях будуть закриті 1000 кладовищ

Національна поліція з 17 квітня переходить на посилений режим. Це пов'язано з поминальними днями, які проходять в Україні.

Водночас до частини кладовищ буде обмежено доступ — йдеться про прифронтові регіони. Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в етері телемарафону.

Він наголосив, що посилені заходи стосуватимуться в першу чергу кладовищ та автошляхів.

"Традиційно, через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів", — пояснив Серединський.

Він також відзначив, що поліція у першу чергу шукатиме вибухонебезпечні предмети, зокрема міни.

Частина кладовищ буде закрита

Серединський попередив, що близько 1000 кладовищ на території Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей будуть закриті для відвідування. Це рішення ухвалювали військові адміністрації.

Поліція контролюватиме, аби люди не ходили на ці кладовища, адже там є загроза російських атак.

Серединський попередив, що поліцейські не допускатимуть громадян до кладовищ, які закриті, і це насамперед пов’язано з питаннями безпеки.

"Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати", — підкреслив він.

Водночас поліцейський наголосив, що йдеться лише про ті кладовища, де ризик реальний і є значним. Натомість там, де немає максимальної загрози, кладовища можна буде відвідати.

Як поводитися під час тривоги та при виявленні незнайомих предметів

Правоохоронець дав поради щодо того, як вести себе на відкритій місцевості, коли лунає повітряна тривога. Він радить використовувати місцевий ландшафт, який дозволить знаходитися в небезпеці ближче до землі.

Якщо ж ви виявили незнайомий предмет — потрібно звернутися до правоохоронних органів. Також у жодному випадку не можна його чіпати.

"Траплялися випадки, коли на кладовищах знаходили вибухонебезпечні предмети. Вони не поодинокі, відповідно, і тому існують вказані заборони", — розповів Серединський.

Серія терактів в Україні

Зазначимо, що останнім часом в Україні пройшла серія терактів. Зокрема, 14 квітня вибух пролунав у Броварах.

Зокрема, 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено вікна. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.

23 лютого у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

У ніч на 22 лютого у Львові сталася серія вибухів, унаслідок яких загинула 23-річна жінка, а понад двадцять осіб отримали поранення. Серед постраждалих семеро залишаються у тяжкому стані.