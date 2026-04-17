Полиция усиливает контроль: в пяти областях будут закрыты 1000 кладбищ

Национальная полиция с 17 апреля переходит на усиленный режим. Это связано с поминальными днями, которые проходят в Украине.

В то же время к части кладбищ будет ограничен доступ — речь идет о прифронтовых регионах. Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

Он отметил, что усиленные меры будут касаться в первую очередь кладбищ и автодорог.

"Традиционно, через неделю после Пасхи мы чтим память умерших. Это сопровождается пребыванием большого количества граждан на кладбищах и духовенства. Соответственно, полиция уже сегодня усиливает меры безопасности возле таких объектов", — пояснил Серединский.

Он также отметил, что полиция в первую очередь будет искать взрывоопасные предметы, в частности мины.

Часть кладбищ будет закрыта

Серединский предупредил, что около 1000 кладбищ на территории Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей будут закрыты для посещения. Это решение принимали военные администрации.

Полиция будет контролировать, чтобы люди не ходили на эти кладбища, ведь там есть угроза российских атак.

Серединский предупредил, что полицейские не будут допускать граждан к кладбищам, которые закрыты, и это прежде всего связано с вопросами безопасности.

"Это опасно из-за ракетных обстрелов, это опасно из-за активности FPV-дронов, это опасно из-за минной опасности, которая там может существовать", — подчеркнул он.

В то же время полицейский отметил, что речь идет только о тех кладбищах, где риск реальный и значительный. Зато там, где нет максимальной угрозы, кладбища можно будет посетить.

Как вести себя во время тревоги и при обнаружении незнакомых предметов

Правоохранитель дал советы относительно того, как вести себя на открытой местности, когда раздается воздушная тревога. Он советует использовать местный ландшафт, который позволит находиться в опасности ближе к земле.

Если же вы обнаружили незнакомый предмет — нужно обратиться в правоохранительные органы. Также ни в коем случае нельзя его трогать.

"Были случаи, когда на кладбищах находили взрывоопасные предметы. Они не единичны, соответственно, и поэтому существуют указанные запреты", — рассказал Серединский.

Серия терактов в Украине

Отметим, что в последнее время в Украине прошла серия терактов. В частности, 14 апреля взрыв прогремел в Броварах.

В частности, 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв. В результате этого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.