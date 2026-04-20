В Одесі на дверцятах авто знайшли гранату: на місці працює поліція, — соцмережі (відео)

20 квітня в Одесі на одному з автомобілів місцевий житель виявив гранату, закріплену безпосередньо на дверцятах транспортного засобу. Про інцидент повідомляють місцеві джерела, які також оприлюднили відповідні відеоматеріали з місця події.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, небезпечний предмет було помічено власником авто. На місце оперативно прибули правоохоронці, які забезпечили охорону території та почали перевірку обставин інциденту.

Наразі офіційних коментарів від поліції щодо цього випадку не надходило, деталі події встановлюються.

Серед іншого, сьогодні в Одесі, у Приморському районі, правоохоронці виявили тіло депутата міської ради Олександра Іваницького в його автомобілі, припаркованому біля приватного будинку. На тілі чоловіка зафіксовано вогнепальне поранення, попередньо слідство розглядає версію самогубства, однак остаточні обставини встановлюються.

Водночас у місцевих медіа з’являється інформація про можливі фінансові труднощі Іваницького, зокрема борги та проблеми у бізнесі, пов’язаному з автомобільною сферою.

Крім того, 19 квітня в Одесі патрульні затримали чоловіка, який, за даними поліції, нападав на людей із ножем та поранив дитину. Після цього він утік і намагався сховатися на території приватного будинку, де, за записами бодікамер, намагався проникнути всередину. Під час затримання чоловік чинив опір і погрожував правоохоронцям, тож до нього застосували фізичну силу та кайданки.