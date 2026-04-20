В Одессе на дверце авто нашли гранату: на месте работает полиция, — соцсети (видео)

20 апреля в Одессе на одном из автомобилей местный житель обнаружил гранату, закрепленную непосредственно на дверце транспортного средства. Об инциденте сообщают местные источники, которые также обнародовали соответствующие видеоматериалы с места происшествия.

Как пишут местные Telegram-каналы, опасный предмет был замечен владельцем авто. На место оперативно прибыли правоохранители, которые обеспечили охрану территории и начали проверку обстоятельств инцидента.

Сейчас официальных комментариев от полиции по этому случаю не поступало, детали происшествия устанавливаются.

Среди прочего, сегодня в Одессе, в Приморском районе, правоохранители обнаружили тело депутата городского совета Александра Иваницкого в его автомобиле, припаркованном возле частного дома. На теле мужчины зафиксировано огнестрельное ранение, предварительно следствие рассматривает версию самоубийства, однако окончательные обстоятельства устанавливаются.

В то же время в местных медиа появляется информация о возможных финансовых трудностях Иваницкого, в частности долги и проблемы в бизнесе, связанном с автомобильной сферой.

Кроме того, 19 апреля в Одессе патрульные задержали мужчину, который, по данным полиции, нападал на людей с ножом и ранил ребенка. После этого он сбежал и пытался скрыться на территории частного дома, где, по записям бодикамер, пытался проникнуть внутрь. Во время задержания мужчина сопротивлялся и угрожал правоохранителям, поэтому к нему применили физическую силу и наручники.