Навчали дітей російських пісень: в СБУ розповіли про перевірки підпільної школи УПЦ у Києві

У Києві триває розслідування діяльності підпільної школи, пов’язаної з УПЦ МП, яку раніше викрили журналісти. До перевірки залучено також Міністерство освіти, яке оцінює законність роботи цього закладу.

За фактом функціонування підпільного навчального закладу на території монастиря УПЦ (МП) "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" відкрито кримінальне провадження, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю Censor.NET. Розслідування наразі триває. Він зазначив, що правоохоронці встановлюють усі обставини.

Паралельно до процесу долучилося Міністерство освіти і науки України. У відомстві перевіряють діяльність установи та її відповідність чинному законодавству у сфері освіти. Школа діяла на території монастиря УПЦ МП і не мала необхідної ліцензії.

Освітній процес організовували у форматі, який нагадував повноцінний навчальний заклад. Зокрема, у цьому закладі дітей навчали за програмами, що включали радянські підручники, а також демонстрували російські фільми та використовували відповідний культурний контент.

"Ця інформація перевіряється в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України ("Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів")", — зазначив Швець.

Попри це, офіційно діяльність установи могла маскуватися під інші формати, зокрема "сімейний клуб". Однак розклад занять та організація процесу свідчили про ознаки повноцінної школи. Там використовували радянські підручники, демонстрували російські фільми та навчали дітей російських пісень.

"Наразі встановлено, що "слухачами" цього закладу, який функціонував під виглядом "сімейного клубу" при чоловічому монастирі УПЦ (МП) "Свято-Покровська Голосіївська пустинь", фактично були учні ТОВ "Хотянівський ліцей "Ранчо Скул"", — наголосив Швець.

Правоохоронні органи та освітні структури продовжують перевірку, щоб встановити всі деталі функціонування цього закладу, а також можливі порушення законодавства.

"Призначено семантико-текстуальну експертизу висловлювань учасників цього "клубу", а діяльність установи перевіряють фахівці Міністерства освіти і науки та служби у справах дітей. Після отримання висновків буде ухвалено відповідне процесуальне рішення", — підсумував Андрій Швець.

Нагадаємо, що після розслідування про підпільну школу при монастирі УПЦ МП у Києві настоятель архієпископ Ісаакій Ворзельський, за даними журналістів, залишив територію України. Він виїхав до Молдови автомобілем через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач і тривалий час не виходив на зв’язок.

Раніше ми також інформували, що в УПЦ МП відреагували на розслідування і заявили про непричетності до цієї школи. Митрополит Климент наголосив, що заклад не створювався рішенням синоду і не був офіційно зареєстрований.

Як повідомлялося раніше, під виглядом "сімейного клубу" при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" фактично діяла повноцінна школа з навчанням п’ять днів на тиждень. У ній навчалися понад 60 дітей із 1 по 9 клас, а в програмі використовували радянські підручники та російськомовний контент.