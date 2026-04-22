Обучали детей русским песням: в СБУ рассказали о проверках подпольной школы УПЦ в Киеве

В Киеве продолжается расследование деятельности подпольной школы, связанной с УПЦ МП, которую ранее разоблачили журналисты. К проверке привлечено также Министерство образования, которое оценивает законность работы этого заведения.

По факту функционирования подпольного учебного заведения на территории монастыря УПЦ (МП) "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" открыто уголовное производство, сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Censor.NET. Расследование сейчас продолжается. Он отметил, что правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Параллельно к процессу присоединилось Министерство образования и науки Украины. В ведомстве проверяют деятельность учреждения и его соответствие действующему законодательству в сфере образования. Школа действовала на территории монастыря УПЦ МП и не имела необходимой лицензии.

Образовательный процесс организовывали в формате, который напоминал полноценное учебное заведение. В частности, в этом заведении детей учили по программам, которые включали советские учебники, а также демонстрировали российские фильмы и использовали соответствующий культурный контент.

"Эта информация проверяется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов")", — отметил Швец.

Несмотря на это, официально деятельность учреждения могла маскироваться под другие форматы, в частности "семейный клуб". Однако расписание занятий и организация процесса свидетельствовали о признаках полноценной школы. Там использовали советские учебники, демонстрировали российские фильмы и учили детей русским песням.

"Сейчас установлено, что "слушателями" этого заведения, которое функционировало под видом "семейного клуба" при мужском монастыре УПЦ (МП) "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", фактически были ученики ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул"", — подчеркнул Швец.

Правоохранительные органы и образовательные структуры продолжают проверку, чтобы установить все детали функционирования этого заведения, а также возможные нарушения законодательства.

"Назначена семантико-текстуальная экспертиза высказываний участников этого "клуба", а деятельность учреждения проверяют специалисты Министерства образования и науки и службы по делам детей. После получения выводов будет принято соответствующее процессуальное решение", — подытожил Андрей Швец.

Напомним, что после расследования о подпольной школе при монастыре УПЦ МП в Киеве настоятель архиепископ Исаакий Ворзельский, по данным журналистов, покинул территорию Украины. Он выехал в Молдову на автомобиле через пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач и длительное время не выходил на связь.

Ранее мы также информировали, что в УПЦ МП отреагировали на расследование и заявили о непричастности к этой школе. Митрополит Климент отметил, что заведение не создавалось решением синода и не было официально зарегистрировано.

Как сообщалось ранее, под видом "семейного клуба" при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" фактически действовала полноценная школа с обучением пять дней в неделю. В ней учились более 60 детей с 1 по 9 класс, а в программе использовали советские учебники и русскоязычный контент.