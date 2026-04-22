"Візьмуть FPV": Луценко заявив, що легілізація зброї не допоможе уникнути трагедій в Україні

Юрій Луценко розповів, що за його інформацією, у населення вже є 4 мільйони стволів на руках.

Ветерани, що повернулися з фронту, за бажання дістануть зброю, незалежно від того, чи легалізують короткоствол. Про це заявив колишній генпрокурор Юрій Луценко у програмі на видання LIGAnet.

За його словами, в українців на руках мільйони незареєстрованих стволів. Зокрема, 4 мільйони пістолетів.

"Проблема легалізації доступів на пістолети – це найменша проблема криміногенної ситуації, яка постає перед нами. Солдат, який повернеться з війни, якщо не отримає дозвіл на пістолет чи дробовик, він візьме FPV. І якщо він почне щось погане, відчує несправедливість — йому не потрібен ні пістолет, ні дробовик, він візьме FPV", — заявив Луценко.

Теракт у Києві: чи варто українцям мати зброю на руках

Тема легалізації короткоствольної зброї почала активно обговорюватися у суспільстві після теракту у ​​Києві 18 квітня. Хоча на місці були озброєні поліцейські, вони стрільця не зупинили.

У Нацполіції повідомили, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва 18 квітня, перед інцидентом знімав відео зі зброєю та називав себе "генералом російської армії".

Також стало відомо, що у стрільця був офіційний дозвіл на зброю і він пройшов медичний огляд, але у приватній клініці, до якої тепер "є питання".

Зокрема, журналіст Віктор Шлінчак категорично не згоден із прихильниками вільного носіння зброї, вважаючи, що це нічого не вирішить. за його словами, не так просто людині зі зброєю в кишені ухвалити рішення відкрити вогонь по терористу в ситуації, коли все вирішують секунди.

Він нагадав, що в Україні вже є величезний неофіційний обіг зброї. Так, війна зробила доступ до неї простішим. Так, це проблема. Але її не вирішиш одним красивим законом про легалізацію. Бо кримінал і без того знайде зброю. А останній випадок лише ще раз показав, що офіційний дозвіл на носіння не може бути стовідсотковим запобіжником ні від психічного зриву, ні від ментальних проблем.

Натомість журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов вважає, що поліція повинна набути реального бойового досвіду — інакше вона не зможе захищати громадян у країні, де значна частина населення такий досвід якраз має. За його словами, ганебний інцидент із втечею поліцейських з місця теракту на Деміївці має стати сигналом до оновлення правоохоронних органів.