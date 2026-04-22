"Возьмут FPV": Луценко заявил, что легилизация оружия не поможет избежать трагедий в Украине

Юрий Луценко рассказал, что по его информации, у населения уже есть 4 миллиона стволов на руках.

Ветераны, вернувшиеся с фронта, при желании получат оружие, независимо от того, легализуют ли короткоствол. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко в программе на издание LIGAnet.

По его словам, у украинцев на руках миллионы незарегистрированных стволов. В частности, 4 миллиона пистолетов.

"Проблема легализации доступов на пистолеты — это самая маленькая проблема криминогенной ситуации, которая стоит перед нами. Солдат, который вернется с войны, если не получит разрешение на пистолет или дробовик, он возьмет FPV. И если он начнет что-то плохое, почувствует несправедливость — ему не нужен ни пистолет, ни дробовик, он возьмет FPV", — заявил Луценко.

Теракт в Киеве: стоит ли украинцам иметь оружие на руках

Тема легализации короткоствольного оружия начала активно обсуждаться в обществе после теракта в Киеве 18 апреля. Хотя на месте были вооруженные полицейские, они стрелка не остановили.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева 18 апреля, перед инцидентом снимал видео с оружием и называл себя "генералом российской армии".

Также стало известно, что у стрелка было официальное разрешение на оружие и он прошел медицинский осмотр, но в частной клинике, к которой теперь "есть вопросы".

В частности, журналист Виктор Шлинчак категорически не согласен со сторонниками свободного ношения оружия, считая, что это ничего не решит. по его словам, не так просто человеку с оружием в кармане принять решение открыть огонь по террористу в ситуации, когда все решают секунды.

Он напомнил, что в Украине уже есть огромный неофициальный оборот оружия. Да, война сделала доступ к нему проще. Да, это проблема. Но ее не решишь одним красивым законом о легализации. Потому что криминал и без того найдет оружие. А последний случай лишь еще раз показал, что официальное разрешение на ношение не может быть стопроцентным предохранителем ни от психического срыва, ни от ментальных проблем.

Зато журналист и военнослужащий Юрий Бутусов считает, что полиция должна приобрести реальный боевой опыт — иначе она не сможет защищать граждан в стране, где значительная часть населения такой опыт как раз имеет. По его словам, позорный инцидент с бегством полицейских с места теракта на Демеевке должен стать сигналом к обновлению правоохранительных органов.