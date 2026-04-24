У Хмельницькому сталася стрілянина: її міг влаштувати військовий, — ЗМІ (відео)

У Хмельницькому в дворі житлового будинку сталася стрілянина. Цю інформацію підтвердили ЗМІ в поліції.

Інцидент стався близько 16 години 24 квітня. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на речницю Нацполіції України Юлію Гірдвіліс.

На відео з місця подій помітно, що на місці вже працюють охоронці, місце інциденту оточене обмежувальною стрічкою.

Водночас чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали. За даними видання, затриманий міг бути військовослужбовцем. Водночас офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Інцидент також підтвердила інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур в коментарі "Суспільному".

За її словами, наразі поліцейські встановлюють усі обставини.

Відео дня

Стрілянина у містах України: що відомо

18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті. Його ліквідували після невдалих перемовин. Семеро людей загинули від куль стрілка.

А 20 квітня у Приморському районі Одеси вранці 20 квітня було виявлено тіло депутата міської ради. Поліція вважає, що Олександр Іваницький міг вкоротити собі віку.

Нагадаємо, що 22 квітня дорожній конфлікт зі стріляниною стався у Дарницькому районі столиці. Поліцейські затримали чоловіка, який почав сварку із пішоходом та випустив у нього три гумові кулі. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

А 23 квітня в Івано-Франківську один з водіїв поцілив в іншого з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські, які прибули на виклик, оперативно виявили та затримали нападника.