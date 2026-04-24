В Хмельницком произошла стрельба: ее мог устроить военный, — СМИ (видео)

В Хмельницком во дворе жилого дома произошла стрельба. Эту информацию подтвердили СМИ в полиции.

Инцидент произошел около 16 часов 24 апреля. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Юлию Гирдвилис.

На видео с места событий заметно, что на месте уже работают охранники, место инцидента окружено ограничительной лентой.

В то же время мужчину, который устроил стрельбу, задержали. По данным издания, задержанный мог быть военнослужащим. В то же время официально эту информацию пока не подтверждали.

Инцидент также подтвердила инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур в комментарии "Суспільному".

По ее словам, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.

Стрельба в городах Украины: что известно

18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете. Его ликвидировали после неудачных переговоров. Семь человек погибли от пуль стрелка.

А 20 апреля в Приморском районе Одессы утром 20 апреля было обнаружено тело депутата городского совета. Полиция считает, что Александр Иваницкий мог покончить с собой.

Напомним, что 22 апреля дорожный конфликт со стрельбой произошел в Дарницком районе столицы. Полицейские задержали мужчину, который начал ссору с пешеходом и выпустил в него три резиновые пули. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

А 23 апреля в Ивано-Франковске один из водителей выстрелил в другого из предмета, похожего на пистолет. Полицейские, прибывшие на вызов, оперативно обнаружили и задержали нападавшего.