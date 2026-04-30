"Матиме негативні наслідки": Подоляк пояснив, чому не можна легалізовувати зброю в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що наразі українське суспільство не готове до легалізації зброї. Усе через наслідки війни та те, що населення має "нестабільний психоемоційний стан".

За словами Подоляка, необхідно спочатку працювати над розвитком реабілітації. Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив у інтерв'ю "Новини. Live".

За його словами, дозволяти володіння зброєю в часи, коли населення перебуває у депресивному стані через війну, може мати негативні наслідки. Він пояснив, що люди повинні "прийти до розуміння, що зброя не означає, що ти одразу маєш стріляти, а це запобіжник для того, щоб всі розуміли, що будь-хто може її використати".

Подоляк переконаний, що легалізувати зброю можна буде, коли в Україні будуть інші настрої та психоемоційний фон.

"З іншого боку захист себе — це право будь-якої людини. Для мене це очевидно. Але це питання дискусії в парламенті", — сказав радник голови ОП.

Окремо він звернув увагу, що після настання миру до цивільних міст повернеться багато людей, які вміють поводитися зі зброєю та з посттравматичним синдромом.

Подоляк пропонує для початку розвивати систему реабілітації, причому не тільки для тих, хто перебуває на позиціях, але й для сімей та дітей, які постраждали від війни.

"А потім перейти до юридичного оформлення права на зброю, на статус зброї", — сказав він.

Подоляк нагадав, що повномасштабна війна триває понад 1500 днів, тож психоемоційний стан більшості населення, яка так чи інакше залучена до війни, дуже нестабільний.

Теракт у Києві: чи варто українцям мати зброю на руках

Тема легалізації короткоствольної зброї почала активно обговорюватися у суспільстві після теракту у ​​Києві 18 квітня. Хоча на місці були озброєні поліцейські, вони стрільця не зупинили.

У Нацполіції повідомили, що чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва 18 квітня, перед інцидентом знімав відео зі зброєю та називав себе "генералом російської армії".

Також стало відомо, що у стрільця був офіційний дозвіл на зброю і він пройшов медичний огляд, але у приватній клініці, до якої тепер "є питання".

Зокрема, журналіст Віктор Шлінчак категорично не згоден із прихильниками вільного носіння зброї, вважаючи, що це нічого не вирішить. за його словами, не так просто людині зі зброєю в кишені ухвалити рішення відкрити вогонь по терористу в ситуації, коли все вирішують секунди.

Він нагадав, що в Україні вже є величезний неофіційний обіг зброї. Так, війна зробила доступ до неї простішим. Так, це проблема. Але її не вирішиш одним красивим законом про легалізацію. Бо кримінал і без того знайде зброю. А останній випадок лише ще раз показав, що офіційний дозвіл на носіння не може бути стовідсотковим запобіжником ні від психічного зриву, ні від ментальних проблем.

Натомість журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов вважає, що поліція повинна набути реального бойового досвіду — інакше вона не зможе захищати громадян у країні, де значна частина населення такий досвід якраз має. За його словами, ганебний інцидент із втечею поліцейських з місця теракту на Деміївці має стати сигналом до оновлення правоохоронних органів.