"Глобальний виклик": омбудсмен назвав, скільки українців виїхали за кордон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що для повернення мільйонів українців з-за кордону необхідні не лише заклики, а конкретні міжнародні механізми підтримки. За його словами, ключовими передумовами мають стати надійні гарантії безпеки та окрема міжнародна програма забезпечення житлом.

Дмитро Лубінець взяв участь у Саміті світового українства та наголосив у Telegram на необхідності вироблення міжнародної політики, яка сприятиме поверненню українців додому після завершення війни.

"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", — зазначив він.

Лубінець підкреслив, що така ситуація є глобальним викликом, який потребує узгоджених міжнародних рішень. На його думку, одним із головних інструментів захисту українців має залишатися статус тимчасового захисту в країнах перебування. Омбудсмен вважає, що він повинен діяти щонайменше до завершення активних бойових дій в Україні та насамперед поширюватися на найбільш вразливі категорії громадян.

Відео дня

"З нашого боку, Офіс Омбудсмана розбудовує системний закордонний інструмент — мережу Представників та Радників, які прямо на місцях консультують і допомагають громадянам захищати їхні права", — наголосив Лубінець.

Окрему увагу Дмитро Лубінець звернув на проблему вилучення українських дітей іноземними органами опіки. За його словами, такі випадки вже фіксуються в окремих країнах. Як приклад він навів ситуацію в Італії, де українську дитину вилучили з родини та передали під опіку іноземних громадян. Омбудсмен наголосив, що міжнародне гуманітарне право прямо забороняє всиновлення дітей із держав, на території яких тривають бойові дії.

"Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, без якої масового повернення не станеться", — додав Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що Україна чекає на повернення кожного свого громадянина. За словами Лубінця, разом із міжнародними партнерами необхідно створити умови, які дадуть мільйонам українців реальну можливість жити та працювати у власній державі.

Нагадаємо, що Україна спростила процедури виїзду для молоді з тимчасово окупованих територій та Росії. Для таких громадян запровадили можливість оформлення спеціального посвідчення, яке допомагає легально перетнути кордон і потрапити на підконтрольну Україні територію.

Раніше ми також інформували, що Україна та Іспанія домовилися про посилення співпраці щодо підтримки українських громадян, які перебувають за кордоном через війну. Сторони обговорили умови захисту біженців, доступ до соціальних послуг та перспективи їхнього повернення після завершення бойових дій. Окрему увагу приділили забезпеченню прав українців, які тимчасово проживають на території Іспанії.