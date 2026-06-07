"Глобальный вызов": омбудсмен назвал, сколько украинцев выехали за границу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что для возвращения миллионов украинцев из-за рубежа необходимы не только призывы, а конкретные международные механизмы поддержки. По его словам, ключевыми предпосылками должны стать надежные гарантии безопасности и отдельная международная программа обеспечения жильем.

Дмитрий Лубинец принял участие в Саммите мирового украинства и отметил в Telegram необходимость выработки международной политики, которая будет способствовать возвращению украинцев домой после завершения войны.

"Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что такая ситуация является глобальным вызовом, который требует согласованных международных решений. По его мнению, одним из главных инструментов защиты украинцев должен оставаться статус временной защиты в странах пребывания. Омбудсмен считает, что он должен действовать как минимум до завершения активных боевых действий в Украине и прежде всего распространяться на наиболее уязвимые категории граждан.

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"С нашей стороны, Офис Омбудсмана развивает системный зарубежный инструмент — сеть Представителей и Советников, которые прямо на местах консультируют и помогают гражданам защищать их права", — подчеркнул Лубинец.

Отдельное внимание Дмитрий Лубинец обратил на проблему изъятия украинских детей иностранными органами опеки. По его словам, такие случаи уже фиксируются в отдельных странах. В качестве примера он привел ситуацию в Италии, где украинского ребенка изъяли из семьи и передали под опеку иностранных граждан. Омбудсмен подчеркнул, что международное гуманитарное право прямо запрещает усыновление детей из государств, на территории которых ведутся боевые действия.

"Мы все искренне хотим, чтобы наши люди возвращались, но одних призывов мало. Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем, без которой массового возвращения не произойдет", — добавил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина ждет возвращения каждого своего гражданина. По словам Лубинца, вместе с международными партнерами необходимо создать условия, которые дадут миллионам украинцев реальную возможность жить и работать в собственном государстве.

Напомним, что Украина упростила процедуры выезда для молодежи с временно оккупированных территорий и России. Для таких граждан ввели возможность оформления специального удостоверения, которое помогает легально пересечь границу и попасть на подконтрольную Украине территорию.

Ранее мы также информировали, что Украина и Испания договорились об усилении сотрудничества по поддержке украинских граждан, находящихся за рубежом из-за войны. Стороны обсудили условия защиты беженцев, доступ к социальным услугам и перспективы их возвращения после завершения боевых действий. Отдельное внимание уделили обеспечению прав украинцев, временно проживающих на территории Испании.