Вибух на поштовому терміналі у Києві: відправника небезпечної посилки затримали (фото)

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у відправленні посилки з боєприпасами, що вибухнула на терміналі "Нової пошти" в Києві. Унаслідок інциденту загинув працівник поштової компанії, ще двоє людей отримали поранення.

Як йдеться у публікації СБУ на сторінці в Telegram, підозрюваного вдалося знайти та затримати упродовж кількох днів після трагедії. Загалом, над його викриттям працювали співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією.

Зокрема, цей трагічний випадок стався 5 червня на одному з терміналів "Нової пошти" в Оболонському районі столиці. Під час ранкового розвантаження відправлень одна з посилок раптово вибухнула. Від отриманих травм загинув працівник термінала, ще двоє його колег постраждали.

У ході розслідування з'ясувалося, що всередині відправлення були осколкові боєприпаси, які категорично заборонено пересилати поштою через високий ризик для життя та здоров'я людей.

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СБУ та Нацполіція затримала відправника посилки, що спричинила вибух на пошті в Києві Фото: СБУ

За даними слідства, небезпечну посилку відправив 35-річний чоловік, уродженець Донецької області, який нині проживає у Запорізькій області. Правоохоронці вважають, що він придбав боєприпаси незаконно та вирішив надіслати їх знайомому до Києва, не замислюючись над можливими наслідками.

Після встановлення особи відправника співробітники СБУ та поліцейські провели затримання за місцем його проживання. Під час обшуку вони вилучили мобільний телефон чоловіка. Слідчі повідомляють, що в ньому знайшли інформацію, яка підтверджує зміст посилки та факт її відправлення.

У Києві на пошті здетонувала посилка Фото: СБУ

Наразі затриманому повідомили про підозру за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вибух на поштовому терміналі у Києві — що про це відомо

Нагадаємо, що 5 червня на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух під час огляду однієї з посилок. Унаслідок інциденту загинув 59-річний чоловік, ще двоє працівників віком 37 та 41 рік отримали поранення. Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що подію попередньо кваліфікували як терористичний акт, який спричинив загибель людини.

Як розповів один із працівників термінала, вибух стався під час сортування та розвантаження посилок на конвеєрній лінії. За його словами, сила детонації була настільки потужною, що спочатку її сприйняли за атаку безпілотника, а після вибуху на об'єкті спалахнула пожежа. Крім того, у компанії "Нова пошта" повідомили, що загиблим виявився 58-річний співробітник Іван Жарий.

Також Фокус писа, що торік в Києві у сортувально центрі на пошті також вибухнула посилка. Тоді ж внаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.