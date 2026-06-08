Взрыв на почтовом терминале в Киеве: отправителя опасной посылки задержали (фото)

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в отправке посылки с боеприпасами, взорвавшейся на терминале "Новой почты" в Киеве. В результате инцидента погиб работник почтовой компании, еще два человека получили ранения.

Как говорится в публикации СБУ на странице в Telegram, подозреваемого удалось найти и задержать в течение нескольких дней после трагедии. В общем, над его разоблачением работали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией.

В частности, этот трагический случай произошел 5 июня на одном из терминалов "Новой почты" в Оболонском районе столицы. Во время утренней разгрузки отправлений одна из посылок внезапно взорвалась. От полученных травм погиб работник терминала, еще двое его коллег пострадали.

В ходе расследования выяснилось, что внутри отправления были осколочные боеприпасы, которые категорически запрещено пересылать по почте из-за высокого риска для жизни и здоровья людей.

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СБУ и Нацполиция задержала отправителя посылки, вызвавшей взрыв на почте в Киеве Фото: СБУ

По данным следствия, опасную посылку отправил 35-летний мужчина, уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожской области. Правоохранители считают, что он приобрел боеприпасы незаконно и решил отправить их знакомому в Киев, не задумываясь над возможными последствиями.

После установления личности отправителя сотрудники СБУ и полицейские провели задержание по месту его жительства. Во время обыска они изъяли мобильный телефон мужчины. Следователи сообщают, что в нем нашли информацию, подтверждающую содержание посылки и факт ее отправки.

В Киеве на почте сдетонировала посылка на почте Фото: СБУ

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Взрыв на почтовом терминале в Киеве — что об этом известно

Напомним, что 5 июня на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв во время осмотра одной из посылок. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще двое работников в возрасте 37 и 41 год получили ранения. Впоследствии в Киевской городской прокуратуре сообщили, что событие предварительно квалифицировали как террористический акт, повлекший гибель человека.

Как рассказал один из работников терминала, взрыв произошел во время сортировки и разгрузки посылок на конвейерной линии. По его словам, сила детонации была настолько мощной, что сначала ее приняли за атаку беспилотника, а после взрыва на объекте вспыхнул пожар. Кроме того, в компании "Новая почта" сообщили, что погибшим оказался 58-летний сотрудник Иван Жаркий.

Также Фокус писал, что в прошлом году в Киеве в сортировочном центре на почте также взорвалась посылка. Тогда же в результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.