Чотириметровий паркан без камер, але з "Єгозою": як захищено кордон із Білоруссю (відео)

Військові адміністрації Волинської області затягують антидроновими сітками дороги та мають план евакуації тисяч людей у випадку нового наступу Білорусі, ідеться у матеріалі медіа "Громадське". Тим часом місцеві жителі відкидають небезпеку, оскільки по той бік кордону живуть "такі ж українці", які не будуть воювати. Що відбувається поруч з білоруським кордоном після попередження президента Володимира Зеленського про активізацію Мінська та Москви?

Раніше на кордоні з Білоруссю була гола перекопана земля, а тепер там височіє паркан висотою майже чотири метри, розповіли журналісти. Під час візиту у Волинську область вони поспілкувались з прикордонниками та місцевими жителями і встановили, що змінилось з початку вторгнення РФ і після попередження президента у травні 2026 року. З'ясувалось, що протягом чотирьох років війни кордон облаштували фортифікаційними спорудами, але нових заходів поки не проводять. Тим часом люди живуть спокійно, не планують виїжджати й готуються до напливу курортників на Шацькі озера. Місцева влада також не проявляє такої активності, які у перші місяці вторгнення: тоді складали списки на евакуацію, а сьогодні — мовчать.

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Наступ з Білоруссі — репортаж "Громадського"

Речниця Ковельського прикордонного загону Маргарита Вершиніна показала журналістам обладнану ділянку кордону з Білоруссю. З'ясувалось, що паркан висотою у два-три людських зрости тягнеться вздовж ділянки у Волинській області, але його немає на болотистих ділянках, які є природними "фортифікаціями". Паркан — це бетонна споруда з плит, яку вкриває колючий дріт і є отвори для стеження за ситуацією по той бік. На тому боці ще є протитанковий рів, і лише тоді — ділянка, як контролюють білоруси. Крім того, прилеглі ліса та поля замінували: втім, на це звертають уваги місцеві жителі, які бачать позначки про міни, але ходять по гриби та ягоди. Прикордонники повідомили, що після інформації про напад з боку Білорусі активності не помітили — не було диверсантів та інших загроз.

Медіа опублікувало серію фото з укріпленого відтинку кордону у Шацькій громаді Ковельського району Волинській області. Бачимо бетонну стіну, три ряди бетонних пірамід, колючий дріт "Єгоза". При цьому не помітно, щоб були встановлені камери відеоспостереження, освітлювальні пристрої чи якась сигналізація.

Наступ з Білорусі — лінія фортифікацій у Шацькій громаді на Волині, Громадське, 11 червня Фото: Громадське

Наступ з Білорусі — стіна та піраміди у Шацькій громаді на Волині, Громадське, 11 червня Фото: Громадське

Журналісти також поспілкувались з місцевими жителями та зауважили, що інформація про новий напад з Білорусі їх не налякала. Люди живуть, як раніше, займаються своїми справами: хтось продає молоко, хтось приймає курортників, хтось їздить до родичів у Білорусь через Польщу, хтось телефонує у Брест та розповідає про поточне життя.

"Білоруси до українців ставляться добре. Та й зрештою, там дуже багато самих українців. У Білорусі, половина — українці! Тому не буде наступу! То все паніка", — навело медіа слова жителів Шацької громади.

Крім того, місцеві вважають, що Білорусь не нападе, оскільки Україна має сильну армію і відразу дасть відсіч.

"Та де Білорусь нападе! Куди вона полізе?! У нас армія більша!" — сказав один з місцевих.

У репортажі, опублікованому на YouTube-каналі "Громадське" — історія про відвідини Шацької громади, яка може опинитись на шляху ворожих військ у випадку нової атаки ЗС РФ.

Наступ з Білорусі — лінія кордону у Шацькій громаді на Волині Фото: Google Maps

Наступ з Білорусі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підготовку північних регіонів України до можливої атаки з боку Білорусі. Серед іншого, 10 червня стало відомо про рішення затягнути антидроновими сітками автошляхи у Волинської області.

Наступ з Білорусі — антидронові сітки, якими почали затягувати дороги на Волині (ілюстративне фото) Фото: З відкритих джерел

Тим часом наприкінці травня президент України Володимир Зеленський відвідав північ області та попередив, що можливе нове вторгнення через білоруський кордон. Глава держави ознайомився з ситуації у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях, і також закликав Мінськ не піддаватись на тиск Москви.

Нагадуємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, за яких умов білоруська армія почне воювати з українцями і чому до них приєднаються росіяни.