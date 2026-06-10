Через загрозу з боку Білорусі: на Волині встановлять антидронові сітки на дорогах біля кордону

У Волинській області готуються посилити захист прикордонних територій від можливих атак безпілотників. На окремих ділянках доріг поблизу кордону з Білоруссю планують встановити спеціальні антидронові сітки.

Про такі плани стало відомо з повідомлення Шацької селищної громади за підсумками зустрічі виконувача обов'язків начальника Волинської ОВА Романа Романюка з представниками місцевої влади та керівництвом Ковельського району.

Влада області пояснює необхідність нових захисних заходів тим, що ризики з боку Білорусі продовжують зберігатися навіть попри відсутність безпосередньої загрози наступу. Через це Волинь продовжує зміцнювати прикордонні райони та готуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

"Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати", – зазначив Роман Романюк.

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Одним із нових елементів захисту стануть антидронові сітки. Їх планують встановити на визначених відрізках доріг, зокрема й у Шацькій громаді, яка розташована неподалік державного кордону. Такі конструкції мають ускладнити використання безпілотників та підвищити безпеку на стратегічно важливих напрямках.

За словами Романа Романюка, область уже має розгалужену систему оборонних споруд та інженерних загороджень, створення яких почалося ще до повномасштабного вторгнення Росії. Роботи зі зміцнення захисту прикордоння тривають і зараз.

Окрім безпекових питань, під час зустрічі обговорили розвиток прикордонної інфраструктури. Зокрема, йшлося про перспективу відкриття міжнародного пункту пропуску "Адамчуки — Збереже" на українсько-польському кордоні. Реалізація проєкту наразі поставлена на паузу, однак в обласній владі розраховують на подальше просування цього питання вже найближчим часом.

Варто зазначити, що на Волині до ймовірних загроз з боку Білорусі почали готуватися ще навесні. Уже в травні місцева влада повідомляла про посилення оборони прикордонних територій, нарощування спроможностей Сил оборони та додаткові заходи із захисту державного кордону. Крім того, для жителів прикордонних громад були визначені маршрути та місця евакуації на випадок погіршення безпекової ситуації.

Наступ з боку Білорусі — що про це відомо

Ще навесні українська влада публічно говорила про ризики, пов'язані з білоруським напрямком. У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль намагається втягнути Мінськ у війну, а також звернув увагу на активність поблизу українського кордону — зокрема будівництво доріг та облаштування артилерійських позицій на території Білорусі.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що інформація розвідки про можливу загрозу нового наступу з півночі є реальною. Зокрема, він переконаний, що лінія фронту найближчим часрм збільшиться.

Також у червні в Держприкордонслужбі заявили, що не виключають можливих провокацій з боку Білорусі в напрямку Києва та західних областей України. Як пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко, Росія дедалі частіше використовує білоруський повітряний простір для атак дронами, тому Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку.