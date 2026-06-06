У ДПСУ попередили про ризики з боку Білорусі: провокації можливі біля Києва та на заході

Прикордонники не виключають провокацій, які можуть виникнути з Білорусі у напрямку Києва чи західних областей. Наразі РФ усе частіше використовує повітряний простір РБ для запуску безпілотників по Україні.

Українцям слід готуватися до гіршого сценарію, який передбачає втягнення Росією Білорусі до війни проти нашої країни. На цьому наголосив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, з боку Білорусі можливі провокації в напрямку Києва та західних областей України.

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"Можуть бути провокації і по напрямку Києва, можуть бути провокації по західній ділянці з метою перерізання логістичних шляхів", — зауважив представник ДПСУ, наголосивши, що Україні слід бути готовою до найгірших сценаріїв, але залишатися максимально стійкою та сильною.

Наразі, також розповів Андрій Демченко, на території РБ немає додаткових підрозділів країни-агресора, які б становили загрозу для нашої держави. Однак, РФ продовжує тиснути на Мінськ та запускає свої дрони через територію Білорусі, які надалі летять через Київську чи Житомирську області. За останні декілька тижнів, за його словами, ДПСУ фіксує збільшення такої тактики.

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Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін вважає, що ризик збройного конфлікту Росії та Білорусі із Заходом досяг вкрай високого рівня.

Фокус писав, що 26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді попередив Олександра Лукашенка, що в разі агресії з боку Білорусі Київ вже має підготовлений план із 500 цілей.

При цьому Олександр Лукашенко заявив, що він теж знає про "важливу ціль" в Україні, але повідомив, що воювати не планує.