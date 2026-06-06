В ГПСУ предупредили о рисках со стороны Беларуси: провокации возможны возле Киева и на западе

Пограничники не исключают провокаций, которые могут возникнуть из Беларуси в направлении Киева или западных областей. Сейчас РФ все чаще использует воздушное пространство РБ для запуска беспилотников по Украине.

Украинцам следует готовиться к худшему сценарию, который предусматривает втягивание Россией Беларуси в войну против нашей страны. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, со стороны Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей Украины.

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"Могут быть провокации и по направлению Киева, могут быть провокации по западному участку с целью перерезания логистических путей", — отметил представитель ГПСУ, подчеркнув, что Украине следует быть готовой к худшим сценариям, но оставаться максимально устойчивой и сильной.

Сейчас, также рассказал Андрей Демченко, на территории РБ нет дополнительных подразделений страны-агрессора, которые бы представляли угрозу для нашего государства. Однако, РФ продолжает давить на Минск и запускает свои дроны через территорию Беларуси, которые в дальнейшем летят через Киевскую или Житомирскую области. За последние несколько недель, по его словам, ГПСУ фиксирует увеличение такой тактики.

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Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин считает, что риск вооруженного конфликта России и Беларуси с Западом достиг крайне высокого уровня.

Фокус писал, что 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Киев уже имеет подготовленный план из 500 целей.

При этом Александр Лукашенко заявил, что он тоже знает о "важной цели" в Украине, но сообщил, что воевать не планирует.