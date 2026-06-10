Из-за угрозы со стороны Беларуси: на Волыни установят антидронные сетки на дорогах возле границы

В Волынской области готовятся усилить защиту приграничных территорий от возможных атак беспилотников. На отдельных участках дорог вблизи границы с Беларусью планируют установить специальные антидронные сетки.

О таких планах стало известно из сообщения Шацкой поселковой громады по итогам встречи исполняющего обязанности начальника Волынской ОГА Романа Романюка с представителями местной власти и руководством Ковельского района.

Власти области объясняют необходимость новых защитных мер тем, что риски со стороны Беларуси продолжают сохраняться даже несмотря на отсутствие непосредственной угрозы наступления. Поэтому Волынь продолжает укреплять приграничные районы и готовиться к различным сценариям развития событий.

"Мы должны быть максимально готовыми к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из лучше всего подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать", — отметил Роман Романюк.

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Одним из новых элементов защиты станут антидроновые сетки. Их планируют установить на определенных отрезках дорог, в том числе и в Шацкой громаде, которая расположена недалеко от государственной границы. Такие конструкции должны усложнить использование беспилотников и повысить безопасность на стратегически важных направлениях.

По словам Романа Романюка, область уже имеет разветвленную систему оборонительных сооружений и инженерных заграждений, создание которых началось еще до полномасштабного вторжения России. Работы по укреплению защиты приграничья продолжаются и сейчас.

Кроме вопросов безопасности, во время встречи обсудили развитие пограничной инфраструктуры. В частности, речь шла о перспективе открытия международного пункта пропуска "Адамчуки — Сохранит" на украинско-польской границе. Реализация проекта пока поставлена на паузу, однако в областной власти рассчитывают на дальнейшее продвижение этого вопроса уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что на Волыни к вероятным угрозам со стороны Беларуси начали готовиться еще весной. Уже в мае местные власти сообщали об усилении обороны приграничных территорий, наращивании возможностей Сил обороны и дополнительных мерах по защите государственной границы. Кроме того, для жителей приграничных общин были определены маршруты и места эвакуации на случай ухудшения ситуации с безопасностью.

Наступление со стороны Беларуси — что об этом известно

Еще весной украинская власть публично говорила о рисках, связанных с белорусским направлением. В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль пытается втянуть Минск в войну, а также обратил внимание на активность вблизи украинской границы — в частности строительство дорог и обустройство артиллерийских позиций на территории Беларуси.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что информация разведки о возможной угрозе нового наступления с севера является реальной. В частности, он убежден, что линия фронта в ближайшее время увеличится.

Также в июне в Госпогранслужбе заявили, что не исключают возможных провокаций со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей Украины. Как пояснил представитель ГПСУ Андрей Демченко, Россия все чаще использует белорусское воздушное пространство для атак дронами, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий на этом направлении.