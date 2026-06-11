Четырехметровый забор без камер, но с "Егозой": как защищена граница с Беларусью (видео)

Военные администрации Волынской области затягивают антидроновими сетками дороги и имеют план эвакуации тысяч людей в случае нового наступления Беларуси, говорится в материале медиа "Громадське". Между тем местные жители отвергают опасность, поскольку по ту сторону границы живут "такие же украинцы", которые не будут воевать. Что происходит рядом с белорусской границей после предупреждения президента Владимира Зеленского об активизации Минска и Москвы?

Ранее на границе с Беларусью была голая перекопанная земля, а теперь там возвышается забор высотой почти четыре метра, рассказали журналисты. Во время визита в Волынскую область они пообщались с пограничниками и местными жителями и установили, что изменилось с начала вторжения РФ и после предупреждения президента в мае 2026 года. Выяснилось, что в течение четырех лет войны границу обустроили фортификационными сооружениями, но новых мероприятий пока не проводят. Между тем люди живут спокойно, не планируют выезжать и готовятся к наплыву курортников на Шацкие озера. Местные власти также не проявляют такой активности, как в первые месяцы вторжения: тогда составляли списки на эвакуацию, а сегодня — молчат.

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Наступление из Беларуси — репортаж "Громадського"

Пресс-секретарь Ковельского пограничного отряда Маргарита Вершинина показала журналистам оборудованный участок границы с Беларусью. Выяснилось, что забор высотой в два-три человеческих роста тянется вдоль участка в Волынской области, но его нет на болотистых участках, которые являются естественными "фортификациями". Забор — это бетонное сооружение из плит, которое покрывает колючая проволока и есть отверстия для слежения за ситуацией по ту сторону. На той стороне еще есть противотанковый ров, и только тогда — участок, который контролируют белорусы. Кроме того, близлежащие леса и поля заминировали: впрочем, на это обращают внимания местные жители, которые видят отметки о минах, но ходят за грибами и ягодами. Пограничники сообщили, что после информации о нападении со стороны Беларуси активности не заметили — не было диверсантов и других угроз.

Медиа опубликовало серию фото с укрепленного отрезка границы в Шацкой громаде Ковельского района Волынской области. Видим бетонную стену, три ряда бетонных пирамид, колючую проволоку "Егоза". При этом не заметно, чтобы были установлены камеры видеонаблюдения, осветительные устройства или какая-то сигнализация.

Наступление из Беларуси — линия фортификаций в Шацкой громаде на Волыни, Громадське, 11 июня Фото: Громадське

Наступление из Беларуси — стена и пирамиды в Шацкой громаде на Волыни, Громадське, 11 июня Фото: Громадське

Журналисты также пообщались с местными жителями и отметили, что информация о новом нападении из Беларуси их не напугала. Люди живут, как раньше, занимаются своими делами: кто-то продает молоко, кто-то принимает курортников, кто-то ездит к родственникам в Беларусь через Польшу, кто-то звонит в Брест и рассказывает о текущей жизни.

"Белорусы к украинцам относятся хорошо. Да и в конце концов, там очень много самих украинцев. В Беларуси, половина — украинцы! Поэтому не будет наступления! Это все паника", — привело медиа слова жителей Шацкой громады.

Кроме того, местные считают, что Беларусь не нападет, поскольку Украина имеет сильную армию и сразу даст отпор.

"Да где Беларусь нападет! Куда она полезет?! У нас армия больше!" — сказал один из местных.

В репортаже, опубликованном на YouTube-канале "Громадське" — история о посещении Шацкой громады, которая может оказаться на пути вражеских войск в случае новой атаки ВС РФ.

Наступление из Беларуси — линия границы в Шацкой громаде на Волыни Фото: Google Maps

Наступление из Беларуси — детали

Отметим, Фокус писал о подготовке северных регионов Украины к возможной атаке со стороны Беларуси. Среди прочего, 10 июня стало известно о решении затянуть антидроновими сетками автодороги в Волынской области.

Наступление из Беларуси — антидронные сетки, которыми начали затягивать дороги на Волыни (иллюстративное фото) Фото: Из открытых источников

Между тем в конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил север области и предупредил, что возможно новое вторжение через белорусскую границу. Глава государства ознакомился с ситуацией в Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях, и также призвал Минск не поддаваться на давление Москвы.

Напоминаем, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, при каких условиях белорусская армия начнет воевать с украинцами и почему к ним присоединятся россияне.