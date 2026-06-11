Фронт за 14 км: з Краматорська вивозять машинобудівний завод, — The Economist

З перших днів вторгнення Російської Федерації Україна почала релокацію підприємств на захід, і поступово підійшла черга для Краматорського машинобудівного заводу, ідеться у матеріалі медіа The Economist. У Закарпатській області збудували нову промислову зону у сподіванні, що туди не дістануть російські удари. Місцеві жителі не задоволені, бо тепер ризикують опинитись під атакою ЗС РФ. Як проходить порятунок важливих об'єктів з Краматорська, до якого наближається фронт?

У Краматорську щодня лунають вибухи через влучання FPV та керованих авіабомб ЗС РФ, які б'ють по промислових та житлових кварталах, написало медіа. З 13 травня місцева влада почала евакуацію пам'яток. Тим часом у закарпатському селищі Перечин на постійній основі працює колишній заступник мера Краматорська Сергій Смірнов, який керує будівництвом нового промислового парку. Згідно з даними The Economist, у Перечин вже переїхало 3500 працівників машинобудівного заводу (НКМЗ): це приблизно половина. Перші працівники прибули у 2023 році, зауваживши, що до цього населеного пункту не було навіть нормальної дороги.

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У матеріалі пояснили, що фронт підійшов на відстань 14 км від Краматорська. Аналогічні ситуації були раніше, коли лінія боїв зміщувалась та покривали промислові об'єкти, які раніше тут збудували радянська влада. Концепція СРСР полягала у тому, що гіпотетичний "напад" відбудеться з заходу, тому усі заводи були на сході. Після нападу РФ Україна почала виконувати протилежне завдання: переміщує промисловість на захід. The Ecomomist написало, що машинобудівний завод з Краматорська опинився у селі Перечин Закарпатської області. Раніше тут жило 7 тис. людей, а тепер до них додались переселенці зі сходу — люди та цілі підприємства.

Ситуація у Краматорську — селище Перечин, куди переїхав НКМЗ Фото: Google Maps

"НКМЗ, флагман машинобудівного заводу Краматорська, щойно оголосив про своє закриття та звільняє або переводить своїх працівників", — ідеться у статті.

З'ясувавсь, що протягом чотирьох років у Перечині збудували величезний промисловий парк, а між горами розкидали "синьо-білі заводи, вкриті гофрованим залізом". Крім того, тут збудували дорогу, дитячі садочки, школи, технікум, пожвавився рух вантажівок. Релокація відбувається коштом власників підприємств, а частину покриває українська влада, ідеться у статті. При цьому велику увагу приділяють збереженню інженерів, працівників, і саме тому розбудовують інфраструктуру, пояснив журналістам Сергій Смірнов.

"Ми намагаємося створити центр для найкваліфікованіших інженерів в Україні", — навело медіа слова мера Перечина Івана Погоріляка, який розповів про проєкт "Плече до плеча".

Медіа полікувалось також з місцевими мешканцями. Дехто висловив незадоволення приїздом східних підприємств, оскільки боїться стати мішенню ударів РФ. Уточнюється, що тут вже були прильоти: РФ пошкодили підстанцію біля кордону зі Словаччиною. Крім того, людям не подобається, що працівники заводів заброньовані, а вони ні, і що під заводи віддають "лавандові поля". Але є й інші, хто задоволений змінами: наприклад, місцева продавчиня стала кваліфікованою маляркою на заводі, і це їй більше до вподоби, ніж попередня робота.

Новокраматорський машинобудівний завод — підприємство, на якому у 2020 році працювало 7 тис. людей. Продукція — важке машинобудування: металургійне, гірничорудне та шахтне обладнання, і також преси, підіймальні крани тощо.

Ситуація у Краматорську — продукція НКМЗ Фото: З відкритих джерел

Зауважмо, на ресурсах Новокраматорського машинобудівного заводу немає інформації про релокацію на Закарпаття та про повне закриття у прифронтовому місті.

Ситуація у Краматорську — що відбувається на фронті

На карті аналітичного проєкту DeepState бачимо, що лінія фронту підходить до Краматорська зі сходу та півдня. Найменша відстань до червоної зони — 13-14 км. На відстані 20 км — Костянтинівка: місто, яке поступово опиняється у сірій зоні та у якому починаються вуличні бої.

Ситуація у Краматорську — лінія фронту станом на 11 червня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 25 травня стало відомо про удар РФ по Краматорську. Згідно з даними міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, росіяни скинули на місто п'ять керованих авіабомб: кожна — по 250 кг.

Нагадуємо, 9 червня Фокус розпитав експертів та військових аналітиків про ситуацію у Костянтинівці, просування ЗС РФ і про майбутню ситуацію у Краматорську.