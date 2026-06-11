Фронт в 14 км: из Краматорска вывозят машиностроительный завод, — The Economist

С первых дней вторжения Российской Федерации Украина начала перемещение предприятий на запад, и постепенно настала очередь Краматорского машиностроительного завода, говорится в материале издания The Economist. В Закарпатской области построили новую промышленную зону в надежде, что туда не дотянутся российские удары. Местные жители недовольны, так как теперь рискуют оказаться под атакой ВС РФ. Как проходит эвакуация важных объектов из Краматорска, к которому приближается фронт?

В Краматорске ежедневно раздаются взрывы из-за попаданий FPV и управляемых авиабомб ВС РФ, которые бьют по промышленным и жилым кварталам, сообщили СМИ. С 13 мая местные власти начали эвакуацию памятников. Тем временем в закарпатском поселке Перечин на постоянной основе работает бывший заместитель мэра Краматорска Сергей Смирнов, который руководит строительством нового промышленного парка. Согласно данным The Economist, в Перечин уже переехало 3500 работников машиностроительного завода (НКМЗ): это примерно половина. Первые работники прибыли в 2023 году, отметив, что до этого населенного пункта не было даже нормальной дороги.

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В материале пояснили, что фронт подошел на расстояние 14 км от Краматорска. Подобные ситуации возникали и раньше, когда линия боевых действий смещалась и охватывала промышленные объекты, построенные здесь ранее советскими властями. Концепция СССР заключалась в том, что гипотетическое "нападение" произойдет с запада, поэтому все заводы были на востоке. После нападения РФ Украина начала выполнять противоположную задачу: перемещает промышленность на запад. The Economist написал, что машиностроительный завод из Краматорска оказался в селе Перечин Закарпатской области. Раньше здесь жило 7 тыс. человек, а теперь к ним присоединились переселенцы с востока — люди и целые предприятия.

Ситуация в Краматорске — поселок Перечин, куда переехал НКМЗ Фото: Google Maps

"НКМЗ, флагман машиностроительного завода Краматорска, только что объявил о своём закрытии и увольняет или переводит своих сотрудников", — говорится в статье.

Оказалось, что за четыре года в Перечине построили огромный промышленный парк, а между горами разбросали "сине-белые заводы, покрытые гофрированным железом". Кроме того, здесь построили дорогу, детские сады, школы, техникум, оживилось движение грузовиков. Релокация происходит за счет владельцев предприятий, а часть покрывает украинская власть, говорится в статье. При этом большое внимание уделяют сохранению инженеров, работников, и именно поэтому развивают инфраструктуру, объяснил журналистам Сергей Смирнов.

"Мы стремимся создать центр для самых квалифицированных инженеров в Украине", — процитировали СМИ слова мэра Перечина Ивана Погориляка, который рассказал о проекте "Плечо к плечу".

СМИ также пообщались с местными жителями. Некоторые выразили недовольство приходом восточных предприятий, поскольку боятся стать мишенью для ударов со стороны РФ. Уточняется, что здесь уже были обстрелы: РФ повредила подстанцию у границы со Словакией. Кроме того, людям не нравится, что работники заводов забронированы, а они нет, и что под заводы отдают "лавандовые поля". Но есть и другие, кто доволен изменениями: например, местная продавщица стала квалифицированным маляром на заводе, и это ей больше по душе, чем прежняя работа.

Новокраматорский машиностроительный завод — предприятие, на котором в 2020 году работало 7 тыс. человек. Продукция — тяжелое машиностроение: металлургическое, горнорудное и шахтное оборудование, а также прессы, подъемные краны и т. д.

Ситуация в Краматорске — продукция НКМЗ Фото: Из открытых источников

Отметим, что на сайтах Новокраматорского машиностроительного завода нет информации о переезде в Закарпатье и о полном закрытии предприятия в прифронтовом городе.

Ситуация в Краматорске — что происходит на фронте

На карте аналитического проекта DeepState видно, что линия фронта приближается к Краматорску с востока и юга. Наименьшее расстояние до красной зоны — 13–14 км. На расстоянии 20 км — Константиновка: город, который постепенно оказывается в серой зоне и в котором начинаются уличные бои.

Ситуация в Краматорске — линия фронта по состоянию на 11 июня, DeepState Фото: DeepState

Отметим, что 25 мая стало известно об ударе РФ по Краматорску. По данным мэра Краматорска Александра Гончаренко, россияне сбросили на город пять управляемых авиабомб: каждая весом 250 кг.

Напоминаем, что 9 июня "Фокус" опросил экспертов и военных аналитиков о ситуации в Константиновке, продвижении ВС РФ и о будущем развитии событий в Краматорске.