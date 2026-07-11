Підлітки показали, як мародерствують на зруйнованому складі Philip Morris у Києві

У ніч на 8 липня під час масованого удару по Києву російська армія знищила склад американської тютюнової компанії Philip Morris.

Через кілька днів у столичних пабліках з'явилося відео, на якому видно, як підлітки проникли до зруйнованої будівлі та розгулювали всередині, виносивши звідти речі. Серед інших, ці кадри опублікував і Telegram-канал "Київський двіж".

"Підлітки мародерствують на складах "Філіп Морріс" після останнього прильоту", — йдеться у підписі до відео.

У коментарі автор зйомки хвалиться: "Ми стільки стіків винесли".

Як видно на кадрах, присутні щонайменше троє неповнолітніх. Один із них знімає своїх друзів, а також показує стелажі з коробками та масштаби пошкоджень.

На момент написання статті поліція Києва не коментувала ані відео, ані дії підлітків.

Відео дня

Напад на склад Philip Morris 8 липня: подробиці

8 липня російські окупанти завдали ракетних і дронових ударів по Києву. Під атакою, серед іншого, опинилися склади з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами, автозапчастинами та будівельними матеріалами в Деснянському та Святошинському районах. Постраждав, зокрема, і склад компанії Philip Morris.

Це був уже четвертий удар по виробнику тютюнових виробів за час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Жоден із співробітників компанії не постраждав, оскільки під час тривоги всі працівники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки. Також керівництво запевнило, що проблем із постачанням продукції не буде.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Philip Morris International відкликала інвестиції в РФ на суму 150 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що Philip Morris увійшов до трійки найкращих роботодавців України 2023 року за версією Forbes.