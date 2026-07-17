Вибухи у Вишневому: першим підозрюваним обрано запобіжний захід

У Солом’янському районному суді Києва обрали запобіжний захід щодо генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у причетності до трагедії у Вишневому.

Одного з підозрюваних, генерального директора оборонного підприємства Руслана Кучинського, суд відправив на два місяці до СІЗО, до 14 вересня, без права внесення застави, повідомляє кореспондент "Суспільного" із залу суду.

Аналогічне рішення ухвалено й щодо його заступника, ім’я якого в ЗМІ не розголошують.

Адвокати та прокурори жодним чином не прокоментували вердикт суду.

Обом фігурантам, яким учора було оголошено про підозру, інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.

УНІАН повідомляє, що Руслан Кучинський — директор з виробництва АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування".

Відео дня

Напередодні генеральний прокурор Руслан Кравченко написав, що масштаб трагедії у Вишневому є не лише наслідком влучання ракети 9М723 комплексу "Іскандер" у склад, а й службової недбалості людей у тилу.

Він наголосив, що значна кількість боєприпасів зберігалася у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Склад не був призначений для такого зберігання, тим більше тривалого.

Ще один нюанс — розташування складу з боєприпасами посеред житлової забудови. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків — менше 18.

У результаті — 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 евакуйованих мешканців, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на суцільні руїни.

Атака РФ на Вишневе: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву крилатими ракетами та ударними дронами. Загалом найбільше постраждали Подільський, Дарницький та Голосіївський райони столиці.

Не менш масштабні руйнування — й у Вишневому в Київській області. Журналісти "Київ24" повідомляють, що місто зазнало найсерйозніших пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми оцінками, пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови — це 200 будівель, серед яких понад 100 житлових будинків, а також 20 виробничих споруд і сім гуртожитків залізничників.

11 липня з’явилася заява президента Зеленського щодо вибухів у Вишневому. За його словами, він отримав доповідь заступника голови СБУ Олександра Поклада. У Вишневому, ймовірно, посеред житлової забудови розташовувався склад боєприпасів "Укроборонпрому". Зеленський пояснив, що буде проведено розслідування та встановлено винних. Перед цим глава держави анонсував звільнення у державній компанії.

Генеральний директор компанії "Укроборонпром" Герман Сметатін повідомив, що подав заяву про відставку. Заява з’явилася через тиждень після масштабних вибухів у Вишневому.

Нагадаємо, діти зняли на відео, як рятувалися з палаючого будинку у Вишневому та бігли під вибухами.