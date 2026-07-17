Взрывы в Вишневом: первым подозреваемым избрали меру пресечения

В Соломенском районном суде Киева избрали меру пресечения генеральному директору оборонного предприятия и его заместителю, подозреваемым в причастности к трагедии в Вишневом.

Одного из подозреваемых, гендиректора оборонного предприятия Руслана Кучинского, суд отправил на два месяца в СИЗО, до 14 сентября, без права внесения залога, сообщает корреспондент "Суспільного" из зала суда.

Аналогичное решение принято и по его заместителю, имя которого в СМИ не разглашают.

Адвокаты и прокуроры вердикт суда никак не комментировали.

Обоим фигурантам, которым вчера объявили о подозрении, вменяют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия и гибель людей.

УНИАН пишет, что Руслан Кучинский — директор по производству АТ "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения".

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Накануне генеральный прокурор Руслан Кравченко написал, что масштаб трагедии в Вишневом является не только результатом прилета ракеты 9М723 комплекса "Искандер" по складу, а и служебной халатности людей в тылу.

Генпрокурор подчеркнул, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не отвечали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Склад не был предназначен для такого хранения, тем более продолжительного.

Еще один нюанс — расположение склада с боеприпасами посреди жилой застройки. От ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов – менее 18.

Как результат — 7 погибших, 29 раненых, более 600 эвакуированных жителей, а 13 гектаров жилой застройки превратились в абсолютные руины.

Атака РФ на Вишневое: что известно

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву крылатыми ракетами и ударными дронами. В целом больше всего пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы столицы.

Не менее масштабные разрушения — и в Вишневом в Киевской области. Журналисты "Киев24" сообщают, что город пережил самые серьезные повреждения с начала полномасштабного вторжения. По предварительным оценкам, повреждено около 13 гектаров жилой застройки — это 200 зданий, среди которых более 100 жилых домов, а также 20 производственных сооружений и семь общежитий железнодорожников.

11 июля появилось заявление президента Зеленского о взрывах в Вишневом. По его словам, он получил доклад заместителя главы СБУ Александра Поклада. В Вишневом, вероятно, посреди жилой застройки находился склад боеприпасов "Укроборонпрома". Зеленский пояснил, что будет проведено расследование и установлены виновные. Перед этим глава государства анонсировал увольнения в государственной компании.

Генеральный директор компании "Укроборонпром" Герман Сметатин сообщил, что подал заявление об отставке. Заявление появилось через неделю после масштабных взрывов в Вишневом.

Напомним, дети сняли на видео, как спасались из горящего дома в Вишневом и бежали под взрывами.