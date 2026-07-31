Киянину, який вбив хірурга під час ВЛК, обрали запобіжний захід

31-річного киянина, якого підозрюють у вбивстві 55-річної лікарки-хірургині під час проходження військово-лікарської комісії, заарештували на два місяці без права внесення застави.

Таке рішення ухвалив Подільський районний суд міста Києва, задовольнивши клопотання прокурора, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловіку інкримінують п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку).

Слідство встановило, що під час проходження ВЛК він завдав хірургу близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці.

За скоєний злочин чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У прокуратурі додали, що підозрюваному буде призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу, яка визначить його стан під час медичного огляду. Крім того, у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 367 КК, з’ясовується, яким чином чоловік потрапив до приміщення ВЛК з ножем.

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Як відомо, 29 липня чоловіка затримала поліція за порушення військового обліку: він не пройшов ВЛК. Його доставили до ТЦК та СП, звідки відправили на проходження комісії, де й сталася трагедія.

Хірург мала оглянути його однією з останніх. Підозрюваний розповів правоохоронцям, що хотів, щоб його ретельно оглянули, скаржився на зубний біль і просив відпустити на кілька днів. Після того, як чоловік зрозумів, що його визнають придатним до служби, він схопився за ніж.

Нагадаємо, 26 травня мер міста П'ятихатки у Дніпропетровській області Гілал Ісаєв отримав важке ножове поранення в груди від місцевого фермера.

Також повідомлялося, чи можуть співробітники ТЦК застосовувати силу до цивільних осіб.