Киевлянину, который убил хирурга во время ВВК, избрали меру пресечения

31-летний киевлянин, которого подозревают в убийстве 55-летней врача-хирурга во время прохождения воинско-врачебной комиссии, арестовали на два месяца без права внесения залога.

Такое решение принял Подольский районный суд города Киева, удовлетворив ходатайство прокурора, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мужчине инкриминируют п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга).

Следствие установило, что во время прохождения ВВК он нанес хирургу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

За совершенное преступление мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В прокуратуре добавили, что подозреваемому будет назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит его состояние во время медицинского осмотра. Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается каким образом мужчина прошел в помещение ВВК с ножом.

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Как известно, 29 июля мужчину задержала полиция за нарушение военного учета: он не прошел ВВК. Его доставили в ТЦК и СП, откуда отправили на прохождение комиссии, где и разыгралась трагедия.

Хирург должна была осматривать его одной из последних. Подозреваемый рассказал правоохранителям, что хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. После того, как мужчина понял, что его признают пригодным к службе, он схватился за нож.

Напомним, 26 мая мэр города Пятихатки в Днепропетровской области Гилал Исаев получил тяжелое ножевое ранение в грудь от местного фермера.

Также сообщалось, что могут ли сотрудники ТЦК применять силу к гражданским.