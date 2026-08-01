"ВЛК за 5 хвилин": мобілізований автор вірусного трека "Тяу Тяу Тяу" вже на полігоні (відео)

Мобілізований Андрій Посисаєв, відомий у мережі як МС Зіпуля, схоже, вже проходить базову загальновійськову підготовку.

Відео з репером МС Зіпулею, зняте нібито на полігоні, з’явилось у мережі 1 серпня.

МС Зіпуля на БЗВП

На оприлюднених кадрах автор вірусного треку "Тяу Тяу Тяу" одягнений у військову форму. Голос за кадром закликає підписників МС Зіпулі не хвилюватися за репера. Сам Зіпуля на відео нічого не говорить.

"Не переживайте, він у нас" — чутно за кадром.

Мобілізація репера Зіпулі: що відомо

Про мобілізацію МС Зіпулі повідомив його менеджер у Instagram. У дописі наголошується, що репер навчався в інтернаті для дітей з затримкою психічного розвитку, проте не зміг оформити необхідні документи для відстрочки. За словами менеджера, при мобілізації на стан виконавця ніхто не зважав.

Відео дня

"Андрія незаконно мобілізували. Пройшов ВЛК за 5 хвилин — придатний", — стверджує автор публікації.

Мобілізація МС Зіпулі Фото: Instagram

Нагадаємо, начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розкритикувала відправлення до ЗСУ тяжкохворих чоловіків.

Фокус також повідомляв, що журналіста Євгенія Шульгата, який працював над матеріалами, пов’язаними з корупцією, доставили до одного з РТЦК та СП Києва.