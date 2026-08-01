"ВЛК за 5 минут": мобилизованный автор вирусного трека "Тяу Тяу Тяу" уже на полигоне (видео)

Мобилизированный Андрей Посисаев, известный в сети как МС Зипуля, похоже, уже проходит базовую общевойсковую подготовку.

Видео с рэпером МС Зипулей, якобы снятое на полигоне, появилось в сети 1 августа.

МС Зипуля на БОВП

На обнародованных кадрах автор вирусного трека "Тяу Тяу Тяу" одет в военную форму. Голос за кадром призывает подписчиков ТС Зипули не переживать за рэпера. Сам Зипуля на видео ничего не говорит.

"Не переживайте, он у нас" — слышно за кадром.

Мобилизация репера Зипули: что известно

О мобилизации МС Зипули сообщил его менеджер в Instagram. В сообщении отмечается, что рэпер учился в интернате для детей с задержкой психического развития, однако не смог оформить необходимые документы для отсрочки. По словам менеджера, при мобилизации на состояние исполнителя никто не обращал внимания.

Відео дня

"Андрея незаконно мобилизовали. Прошел ВЛК через 5 минут — годный", — утверждает автор публикации.

Мобилизация МС Зипули Фото: Instagram

Напомним, начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова раскритиковала отправку в ВСУ тяжелобольных мужчин.

Фокус также сообщал, что журналиста Евгения Шульгата, работавшего над материалами, связанными с коррупцией, доставили в один из РТЦК и СП Киева.