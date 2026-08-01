"ВЛК за 5 минут": мобилизованный автор вирусного трека "Тяу Тяу Тяу" уже на полигоне (видео)
Мобилизированный Андрей Посисаев, известный в сети как МС Зипуля, похоже, уже проходит базовую общевойсковую подготовку.
Видео с рэпером МС Зипулей, якобы снятое на полигоне, появилось в сети 1 августа.
На обнародованных кадрах автор вирусного трека "Тяу Тяу Тяу" одет в военную форму. Голос за кадром призывает подписчиков ТС Зипули не переживать за рэпера. Сам Зипуля на видео ничего не говорит.
"Не переживайте, он у нас" — слышно за кадром.
Мобилизация репера Зипули: что известно
О мобилизации МС Зипули сообщил его менеджер в Instagram. В сообщении отмечается, что рэпер учился в интернате для детей с задержкой психического развития, однако не смог оформить необходимые документы для отсрочки. По словам менеджера, при мобилизации на состояние исполнителя никто не обращал внимания.
"Андрея незаконно мобилизовали. Прошел ВЛК через 5 минут — годный", — утверждает автор публикации.
Напомним, начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова раскритиковала отправку в ВСУ тяжелобольных мужчин.
Фокус также сообщал, что журналиста Евгения Шульгата, работавшего над материалами, связанными с коррупцией, доставили в один из РТЦК и СП Киева.