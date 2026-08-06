На Хмельниччині знайшли мертвим відрядженого офіцера зі Львова: ЗМІ розкрили обставини трагедії

На Хмельниччині правоохоронці розслідують смерть 52-річного військовослужбовця зі Львова, тіло якого знайшли у лісосмузі поблизу Нетішина. За попередньою версією слідства, офіцер отримав смертельне поранення внаслідок пострілу із закріпленої за ним табельної зброї.

Як повідомляє видання "Суспільне Хмельницький" із посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко, трагедія сталася ввечері 5 серпня 2026 року. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смерті військовослужбовця.

За попередньою інформацією, загиблий був 52-річним офіцером зі Львова, якого направили у службове відрядження до однієї з військових частин Хмельницької області для виконання службових обов'язків.

За словами Юлії Шевченко, під час першочергових слідчих дій було попередньо встановлено, що військовослужбовець використав закріплену за ним табельну вогнепальну зброю. Водночас у прокуратурі наголошують, що остаточні висновки щодо причин та обставин загибелі можна буде зробити лише після завершення всіх необхідних експертиз і слідчих заходів.

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Для встановлення точної причини смерті тіло офіцера направили на судово-медичну експертизу. Паралельно правоохоронці продовжують збирати докази, опитувати можливих свідків та з'ясовувати всі деталі події.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "сам*губство". Наразі триває досудове розслідування.

Варто зазначити, що станом на момент публікації офіційних коментарів щодо цього інциденту від поліції Хмельницької області не надходило.

Нагадаємо, що торік у грудні у Львові під час перевірки військово-облікових документів 30-річний чоловік смертельно поранив ножем ветерана АТО та працівника ТЦК Юрія Бондаренка. Військовий дістав удар у пах, який пошкодив аорту, і згодом помер у лікарні, а під час нападу також постраждав ще один військовослужбовець. Нападника затримали наступного дня, йому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до 12 років позбавлення волі.

Також Фокус розповідав про історію молодшого лейтенанта Олега Баштового, смерть якого викликала широкий резонанс після заяв його родини. У 108-й бригаді ТрО повідомили, що військовий загинув під час евакуації з позицій, коли група підірвалася на дистанційно замінованій російськими військами ділянці. Там також заявили, що до цього боєць отримав першу медичну допомогу, а інформацію про відсутність забезпечення та допомоги назвали недостовірною.

Серед іншого, 5 серпня стало відомо, що загинув засновник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков, який багато років займався пошуком, ексгумацією та евакуацією тіл полеглих українських військових. За словами військовослужбовця Сергія Гнєзділова, він отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.