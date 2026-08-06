В Хмельницкой области обнаружили мертвым офицера из Львова: СМИ раскрыли обстоятельства трагедии

В Хмельницкой области правоохранительные органы расследуют смерть 52-летнего военнослужащего из Львова, тело которого обнаружили в лесополосе недалеко от Нетишина. По предварительной версии следствия, офицер получил смертельное ранение в результате выстрела из закрепленного за ним табельного оружия.

Как сообщает издание "Суспільне Хмельницький" со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко, трагедия произошла вечером 5 августа 2026 года. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины смерти военнослужащего.

По предварительным данным, погибший был 52-летним офицером из Львова, которого направили в служебную командировку в одну из воинских частей Хмельницкой области для выполнения служебных обязанностей.

По словам Юлии Шевченко, в ходе первоочередных следственных действий было предварительно установлено, что военнослужащий использовал закрепленное за ним табельное огнестрельное оружие. В то же время в прокуратуре отмечают, что окончательные выводы относительно причин и обстоятельств гибели можно будет сделать только после завершения всех необходимых экспертиз и следственных мероприятий.

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Для установления точной причины смерти тело офицера направили на судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно правоохранители продолжают собирать доказательства, опрашивать возможных свидетелей и выяснять все детали происшествия.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В настоящее время ведется досудебное расследование.

Следует отметить, что на момент публикации официальных комментариев по поводу этого инцидента от полиции Хмельницкой области не поступало.

Напомним, что в декабре прошлого года во Львове во время проверки военно-учетных документов 30-летний мужчина смертельно ранил ножом ветерана АТО и сотрудника ТЦК Юрия Бондаренко. Военный получил удар в пах, который повредил аорту, и впоследствии скончался в больнице, а во время нападения также пострадал еще один военнослужащий. Нападающего задержали на следующий день, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Также Фокус рассказывал об истории младшего лейтенанта Олега Баштового, чья гибель вызвала широкий резонанс после заявлений его семьи. В 108-й бригаде ТрО сообщили, что военный погиб во время эвакуации с позиций, когда группа подорвалась на участке, дистанционно заминированном российскими войсками. Там также заявили, что до этого боец получил первую медицинскую помощь, а информацию об отсутствии обеспечения и помощи назвали недостоверной.

5 августа стало известно, что погиб основатель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков, который на протяжении многих лет занимался поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших украинских военных. По словам военнослужащего Сергея Гнездилова, он получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии соприкосновения.