Атака на виставку дронів: що відомо про приватне стрільбище, по якому влучила балістика РФ

Виставка дронів, по якій вдарили три "Іскандери" Російської Федерації, проводилось на стрільбищі, яке не мало договору оренди з місцевою громадою. Люди вимагають закрити полігон, який, на їхню думку, працює з порушеннями. Тим часом з вимогою місцевих жителів згодні не усі. Що відбувається з приватним стрільбищем у селищі Капітанівка на Київщині, яке постраждало від російського обстрілу?

Приватне стрільбище, якого намагаються позбутись жителі Капітанівки, — це ТОВ "Патріот-Снайпер", ідеться у матеріалі медіа "Громадське". Громада населеного пункту мала "напружені відносини" з цією компанією ще з 2018 року, розповіли журналістам місцеві. З'ясувалось, що на території громади розташовано чотири приватних стрільбища. Три з них мають договір оренди на землю, а четверте, дотичне до виставки дронів, не має. Водночас люди вимагають розірвати договори з усіма чотирма компаніями, але сільрада цього зробити не може, пояснили журналісти.

Медіа побували на засідання Дмитрівської сільради, якій підпорядковується Капітанівка. У відповідь на скарги людей голова сільради Тарас Дідич сказав, що не може розірвати договори оренди та підтвердив, що у ТОВ "Патріот-Снайпер" такого договору немає. У статті не пояснюється, яким чином це стрільбище могло працювати без оренди: проводити тренування, навчання, випробування зброї тощо.

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"У ТОВ "Патріот-Снайпер", на території якого саме проводилася виставка, договору оренди земельної ділянки немає. Є факти самовільного будівництва й перебудови конструкції", — навели слова Дідича у статті.

Тим часом "Громадське" навело позицію людей, не згодних з закриттям стрільбища. Наприклад, ветеран Владислав Жайворонок сказав, що закривати стрільбища під час війни "не можна". На думку Жайворонок, можна говорити про покращення кулевловлювачів, шумопоглиначів, заміну калібрів, але не закривати полігони.

У мережі можна відшукати інформацію про компанію, яка влаштувала стрільбище у Капітанівці й з якою місцеві жителі не хочуть співпрацювати. Коментарів людей, дотичних до цієї структури, немає.

ТОВ "Патріот-Снайпер" — це компанія, яку у 2012 році заснувала громадська організація "Товариство сприяння обороні України" (ТСО України). Статутний капітал — майже 26 млн грн. Співзасновником та кінцевим бенефіціаром є Андрій Звезділін, який причетний до низки інших компаній та організацій, пов'язаних зі спортом (наприклад, ТОВ "Київ Щит").

Удар по виставці дронів — що відомо про ТОВ Патріот-Снайпер, YouControl Фото: Скриншот

Удар по виставці дронів — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар по виставці дронів, який стався 24 липня. ЗС РФ вдарили по об'єкту у Київській області. Обстріл стався близько 11 год, при цьому вибухи пролунали без оголошення повітряної тривоги: сигнал запізнився на 1-2 хвилини. За кілька хвилин стало відомо про влучання російських ракет по виставці дронів. Згодом офіс головного прокурора та військова адміністрація підтвердили влучання: стало відомо про 10 загиблих (кількість росла до 12) та про близько сотні людей пораненими.

Розслідувачі розповіли про деталі удару РФ по виставці дронів. Медіа "Оборонка" та інші поспілкувались з учасниками виставки, відшукали дописи очевидців у мережі. З'ясувалось, що виставку організувала спільнота виробників зброї "Армада". Інформацію про подію поширювали у закритих каналах, а про локацію стало відомо за добу. Учасники виставки розповіли про низку організаційних недоліків: серед них — замала укриття та відсутність медиків на локації. Через кілька днів прокуратура повідомила про арешт головного організатора, очільника асоціації "Армада".

Нагадуємо, прокуратура розповіла про затримання організатора виставки дронів, по якій вдали два-три "Іскандери" РФ.