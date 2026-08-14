Атака на выставку дронов: что известно о частном стрельбище, по которому ударила баллистика РФ

Выставка дронов, по которой нанесли удар три "Искандера" Российской Федерации, проводилась на стрельбище, у которого не было договора аренды с местной общиной. Люди требуют закрыть полигон, который, по их мнению, работает с нарушениями. Между тем не все согласны с требованием местных жителей. Что происходит с частным стрельбищем в поселке Капитановка Киевской области, пострадавшем от российского обстрела?

Частное стрельбище, от которого пытаются избавиться жители Капитановки, — это ООО "Патриот-Снайпер", говорится в материале СМИ "Громадське". Громада населенного пункта имела "напряженные отношения" с этой компанией еще с 2018 года, рассказали журналистам местные жители. Выяснилось, что на территории общины расположено четыре частных стрельбища. Три из них имеют договор аренды земли, а четвертый, связанный с выставкой дронов, — нет. При этом жители требуют расторгнуть договоры со всеми четырьмя компаниями, но сельсовет этого сделать не может, пояснили журналисты.

Представители СМИ посетили заседание Дмитровского сельсовета, в ведении которого находится Капитановка. В ответ на жалобы жителей глава сельсовета Тарас Дидыч заявил, что не может расторгнуть договоры аренды, и подтвердил, что у ООО "Патриот-Снайпер" такого договора нет. В статье не объясняется, каким образом этот стрельбище могло работать без аренды: проводить тренировки, обучение, испытания оружия и т. д.

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"У ООО "Патриот-Снайпер", на территории которого и проходила выставка, договора аренды земельного участка нет. Имеются факты самовольного строительства и перестройки сооружения", — привели слова Дидыча в статье.

Между тем "Громадське" привело мнения людей, не согласных с закрытием стрельбища. Например, ветеран Владислав Жайворонок заявил, что закрывать стрельбища во время войны "нельзя". По мнению Жайворонока, можно говорить об улучшении пулеуловителей, шумопоглотителей, замене калибров, но не о закрытии полигонов.

В сети можно найти информацию о компании, которая организовала стрельбище в Капитановке и с которой местные жители не хотят сотрудничать. Комментариев людей, имеющих отношение к этой организации, нет.

ООО "Патриот-Снайпер" — это компания, основанная в 2012 году общественной организацией "Общество содействия обороне Украины" (ОСО Украины). Уставный капитал — почти 26 млн грн. Соучредителем и конечным бенефициаром является Андрей Звездилин, который имеет отношение к ряду других компаний и организаций, связанных со спортом (например, ООО "Киев Щит").

Удар по выставку дронов — что известно об ООО "Патриот-Снайпер", YouControl Фото: Скриншот

Удар по выставке дронов — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударе по выставке дронов, который произошел 24 июля. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту в Киевской области. Обстрел произошел около 11 часов, при этом взрывы прогремели без объявления воздушной тревоги: сигнал опоздал на 1–2 минуты. Через несколько минут стало известно о попадании российских ракет по выставке дронов. Впоследствии офис главного прокурора и военная администрация подтвердили попадание: стало известно о 10 погибших (число росло до 12) и около сотни раненых.

Следователи рассказали о подробностях удара РФ по выставке дронов. Медиа "Оборонка" и другие СМИ пообщались с участниками выставки, нашли сообщения очевидцев в сети. Выяснилось, что выставку организовало сообщество производителей оружия "Армада". Информацию о событии распространяли в закрытых каналах, а о месте проведения стало известно через сутки. Участники выставки рассказали о ряде организационных недостатков: среди них — небольшое укрытие и отсутствие медиков на месте проведения. Через несколько дней прокуратура сообщила об аресте главного организатора, руководителя ассоциации "Армада".

Напоминаем, что прокуратура сообщила о задержании организатора выставки дронов, по которой были нанесены два-три удара "Искандерами" РФ.