Засудили через суспільний резонанс: адвокатка Зайцевої зробила гучну заяву, — ЗМІ

Колишня адвокатка Олени Зайцевої, яку визнали винною у скоєнні смертельної ДТП у Харкові восени 2017 року, написала у соціальній мережі допис, що викликав певну хвилю обговорення. Не називаючи імен, захисниця наголошує, що деякі підсудні нібито отримують свої терміни виключно через широкий розголос.

Харківська адвокатка Юлія Плетньова порівняла два різних судових процеси, у одному з яких вона була захисницею, а до іншого не має жодного відношення. В обох випадках для ненависті суспільство обрало жіночі обличчя, зазначила захисниця, підкреслюючи, що ці справи не схожі ні по фабулі, ні по доказам, ні по можливій відповідальності.

Без прив'язки до імені адвокатка пригадала підсудну молоду дівчину, яка отримала 10 років позбавлення волі.

Допис адвокатки

"Впевнена: до такої міри покарання її засудили виключно через суспільний резонанс, "доцільність" та страх бути роздертими через позицію слідства, висновки експертизи та, як наслідок, через законне рішення. Оскільки суспільство вже визначило її долю: винна", — написала адвокатка.

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За її словами, дівчина народилась у благополучній родині із забезпеченими батьками, їздила на дорогому автомобілі. за що була названа суспільством "мажоркою", тобто винною.

Правозахисниця наголосила, що у подібній дзеркальній справі замість "мажорки" була звичайна, непоказна людина, яка залишилася свідком у справі. А "мажорка" продовжує нести покарання.

Як відреагували користувачі

І хоча адвокатка свідомо уникала імен, один з користувачів припустив, що йдеться про Зайцеву та "Музу".

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Також один з користувачів зауважив, що презумпція невинуватості не перетворює припущення адвоката про мотиви суду та суспільства у встановлені факти.

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Авторка допису зазначила, що, за її словами, навмисно посилила контраст, аби зробити свою думку помітною для інших.

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Зайцеву готують до звільнення: припущення матері одного із загиблих

Світлана Вініченко, мама одного із загиблих у ДТП, чоловіків, вважає, що Зайцеву, можливо, готують до дострокового звільнення.

"Жесть, жах", — прокоментувала жінка допис адвокатки для "ТСН".

Вона зауважує, що вирок дівчині виніс суд, а не рідні загиблих.

"Нам, "непоказним" людям, довелось доводити звичайні речі. Ми пройшли пекло", — розповіла Світлана Вініченко.

Вона не виключає, що допис, ідентифікатори якого збігаються із біографією Олени Зайцевої, має ознаки підготовки до можливого дострокового звільнення засудженої.

Нагадаємо, якщо Зайцеву не звільнять умовно-достроково, вона зможе вийти на волю 18 жовтня 2027 року.

У 2021 році Олена Зайцева відбувала покарання у Покровському виправному центрі №79 на Дніпропетровщині. Її утримували у секторі мінімального рівня безпеки з окремим двором, житловими кімнатами та режимом обмеженого пересування під наглядом персоналу