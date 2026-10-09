Розбили скло та скрутили руки: чому спецслужби Австрії діяли силою при затриманні Ткача (відео)

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач вийшов з в'язниці в Австрії та детально розповів, як його та оператора Ярослава Бондаренка затримували австрійські силовики. З'ясувались, що спецслужби застосували насильство, нічого не говорили, а потім озвучили підозри у шпигунстві. Що сталось у Відні під час виконання редакційного завдання?

У операції із затримання Ткача та Бондаренка брали участь семеро спецпризначенців, сказав Ткач на YouTube-каналі медіа "Українська правда". Журналіст все ще перебуває у Відні, де провів кілька годин без зв'язку з зовнішнім світом та редакцією. Зі слів Ткача, силовики вибили скло в машині, витягнули українців з машини, кинули на асфальт та скрутили руки за спиною. Михайло сказав, що з ними поводились як з терористами й навіть не пояснили, чому відбулось таке силове захоплення. Він припустив, що обвинувачення з'явились через намовляння одного з фігурантів розслідування, який увів в оману австрійську поліцію.

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"Я вважаю, що в цьому випадку хтось з фігурантів, над якими ми працювали, міг ввести в оману австрійську правоохоронну систему, надавши їм якусь інформацію про якусь співпрацю з представниками української розвідки або українських збройних сил", — сказав він.

На питання про те, який з фігурантів розслідування міг поширити такі вигадки, Ткач відповів, що має певні "підозри".

"Ми працювали загалом в пошуках Руслана Кравченка. Тобто, мені здається, може бути або він, або пов'язані з ним особи", — пояснив журналіст.

Затримання Ткача — деталі інциденту в Австрії

У розмові з головною редакторкою "Української правди" Севгіль Мусаєвої Ткач сказав, що у перші хвилини намагався пояснити, що він журналіст, але йому наказали мовчати та притисли голову до стіни. З огляду на ситуацію виникла підозра, що ідеться про викрадення. Тим часом оператор отримав поранення під час затримання: шматок скла потрапив у обличчя. Ярослава повезли до лікарні, а Михайла — у відділок.

Українця привезли до поліцейського відділку, протримали кілька годин без жодного пояснення. Врешті правоохоронці повідомили, що українців фігурують у справі за трьома статтями — шпигунство на українську військову розвідку, участь у злочинній організації та завдання шкоди Австрії. На основі допиту розслідувач припустив, що про нього розказали "різні казки", щоб завадити журналістській діяльності.

"В процесі допиту я швидко зрозумів, що немає жодних доказів стосовно якоїсь нашої участі. Коли почув оці статті, я, чесно кажучи, враховуючи всі обставини й нерви, почав сміятися", — пояснив Михайло Ткач.

Затримання Ткача — що сталось в Австрії 8 жовтня

Що відомо про затримання Михайла Ткача

Зазначимо, про затримання Ткача стало відомо увечері 8 жовтня. Севгіль Мусаєва написала на сторінці Facebook, що з журналістом та оператором втратили зв'язок. Згодом стало відомо, що Михайла затримали й поруч з ним є адвокат, тим часом так і не було зрозуміло, де перебуває оператор Ярослав. Зранку Мусаєва повідомила, що Ткача відпустили. Тим часом австрійські медіа навели коментар глави МВС Австрії, який сказав, що протягом тижні у Відні затримали чотирьох українців за підозрою у шпигунстві. Двоє з цих затриманих — журналіст та оператор, яких після допиту відпустили.

Нагадуємо, після виїзду за кордон ексгенпрокурора Руслана Кравченка Михайло Ткач встановив, як йому це вдалось, попри заборону на виїзд чоловіків.