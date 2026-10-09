Ткача затримували за підозрою у шпигунстві: що сталось в Австрії з відомим розслідувачем

В Австрії український журналіст-розслідувач Михайло Ткач фігурував у справі про шпигунство, але згодом його відпустили, повідомили правоохоронці. Втім, у справі є інші фігуранти з такими ж підозрами. Що сталось у Відні, куди Ткач прилетів в пошуках ексгенерального прокурора Руслана Кравченка?

Михайла Ткача відпустили з-під варти, але українські дипломати продовжують вимагати пояснень щодо причин та обставин затримання, розповіло медіа "Суспільне" з посиланням на пресслужбу МЗС України. Про це ж повідомила головна редакторка медіа "Українська правда" Севгіль Мусаєва, яка також додала, що невідоме місце перебування оператора Ярослава Бондаренка, який отримав поранення та перебуває у лікарні. Тим часом журналісти відшукали матеріали в австрійських медіа, у яких пов'язували Ткача зі справою чотирьох українців, затриманих через підозру у шпигунстві.

Медіа відшукали статтю австрійського медіа ORF, у якому навели коментар міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера. Зі слів Карнера, у Відні протягом тижня затримали чотирьох українців через підозру у шпигунстві. Імена не вказані, але з'ясувалось, що двох затримали на початку тижня. І цьому ж матеріалі згадали, що у четвер затримали "відомого в Україні журналіста та оператора". При чому журналіста відпустили, а оператора досі допитують, але підозри, ймовірно, скасують, пояснили журналістам у Віденській прокуратурі.

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"У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена", — навело медіа коментар пресслужби.

У матеріалі також уточнили деякі дані щодо перших двох українців, затриманих на початку тижня. Вказується, що це можуть бути співробітники української військової розвідки. Справою займається Управління державної безпеки та розвідки Австрії, а фігурантів "підозрюють у таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії (розділ 256 Кримінального кодексу Австрії)". Зауважмо, що імена та фото цих двох українців не вказані. Про них також нічого не говорило українське МЗС.

Затримання Ткача — медіа Австрії про справу шпигунів з України Фото: Скриншот

Затримання Ткача — що відомо

Деталі затримання Ткача з'ясувались після заяви головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої. Увечері 8 жовтня вона повідомила про зникнення у Відні журналіста та оператора. Зі слів Мусаєвої, команда УП перебувала в Австрії з редакційним завданням.

Згодом стало відомо, що журналіста затримали, а оператор перебуває у лікарні, але зв'язку з ним не було. МЗС України підключилось до ситуації та звернулось до правоохоронних органів, і зранку стало відомо про звільнення з-під варти журналіста-розслідувача. Редакторка тим часом заявила, що відкидає підозри щодо співробітників, яких затримали у Відні.

Фокус писав про справу, яка могла привести Михайла Ткача у Відень. Ідеться про розслідування щодо ексгенерального прокурора Руслана Кравченка, який звільнився з посади після оприлюднення справи "Феміда" НАБУ. Згідно з попередніми даними, експосадовець міг опинитись у Відні та просити про отримання політичного притулку.

Нагадуємо, у вересні "Українська правда" та розслідувач Михайло Ткач встановили місцезнаходження Руслана Кравченка, який зник з України разом з дружиною.