Ткача задержали по подозрению в шпионаже: что произошло в Австрии с известным расследователем

В Австрии украинский журналист-расследователь Михаил Ткач фигурировал в деле о шпионаже, но позже его отпустили, сообщили правоохранительные органы. Впрочем, в деле есть и другие фигуранты с такими же подозрениями. Что произошло в Вене, куда Ткач прилетел в поисках экс-генерального прокурора Руслана Кравченко?

Михаила Ткача освободили из-под стражи, но украинские дипломаты продолжают требовать объяснений относительно причин и обстоятельств задержания, сообщило СМИ "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. Об этом же сообщила главный редактор СМИ "Украинская правда" Севгиль Мусаева, которая также добавила, что неизвестно местонахождение оператора Ярослава Бондаренко, получившего ранение и находящегося в больнице. Между тем журналисты нашли материалы в австрийских СМИ, в которых Ткача связывали с делом четырех украинцев, задержанных по подозрению в шпионаже.

СМИ обнаружили статью австрийского медиа ORF, в которой приводился комментарий министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера. По словам Карнера, в Вене в течение недели задержали четырех украинцев по подозрению в шпионаже. Имена не указаны, но выяснилось, что двоих задержали в начале недели. В том же материале упомянули, что в четверг задержали "известного в Украине журналиста и оператора". При этом журналиста отпустили, а оператора до сих пор допрашивают, но подозрения, вероятно, снимут, пояснили журналистам в венской прокуратуре.

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"В ходе других расследований возникли подозрения в отношении еще двух человек, но они не были подтверждены", — привело СМИ комментарий пресс-службы.

В материале также уточнили некоторые данные о первых двух украинцах, задержанных в начале недели. Указывается, что это могут быть сотрудники украинской военной разведки. Делом занимается Управление государственной безопасности и разведки Австрии, а фигурантов "подозревают в тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии (раздел 256 Уголовного кодекса Австрии)". Отметим, что имена и фотографии этих двух украинцев не указаны. Об этом также ничего не сообщало украинское МИД.

Задержание Ткача — австрийские СМИ о деле шпионов из Украины Фото: Скриншот

Задержание Ткача — что известно

Подробности задержания Ткача стали известны после заявления главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой. Вечером 8 октября она сообщила об исчезновении в Вене журналиста и оператора. По словам Мусаевой, команда "Украинской правды" находилась в Австрии с редакционным заданием.

Позже стало известно, что журналиста задержали, а оператор находится в больнице, но связи с ним не было. МИД Украины подключился к ситуации и обратился в правоохранительные органы, и утром стало известно об освобождении из-под стражи журналиста-расследователя. Редакторка тем временем заявила, что отвергает подозрения в отношении сотрудников, задержанных в Вене.

Фокус писал о деле, которое могло привести Михаила Ткача в Вену. Речь идет о расследовании в отношении экс-генерального прокурора Руслана Кравченко, который ушел в отставку после обнародования дела "Фемида" НАБУ. Согласно предварительным данным, бывший чиновник мог оказаться в Вене и просить о предоставлении политического убежища.

Напоминаем, в сентябре "Украинская правда" и расследователь Михаил Ткач установили местонахождение Руслана Кравченко, пропавшего из Украины вместе с женой.