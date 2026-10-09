Разбили стекло и скрутили руки: почему спецслужбы Австрии действовали силой при задержании Ткача (видео)

Журналист-расследователь Михаил Ткач вышел из тюрьмы в Австрии и подробно рассказал, как его и оператора Ярослава Бондаренко задержали австрийские силовики. Выяснилось, что спецслужбы применили насилие, ничего не говорили, а затем озвучили подозрения в шпионаже. Что произошло в Вене во время выполнения редакционного задания?

В операции по задержанию Ткача и Бондаренко участвовали семь спецназовцев, сообщил Ткач на YouTube-канале СМИ "Украинская правда". Журналист по-прежнему находится в Вене, где провел несколько часов без связи с внешним миром и редакцией. По словам Ткача, силовики разбили стекло в машине, вытащили украинцев из машины, бросили на асфальт и скрутили руки за спиной. Михаил сказал, что с ними обращались как с террористами и даже не объяснили, почему произошло такое силовое задержание. Он предположил, что обвинения появились из-за наговоров одного из фигурантов расследования, который ввёл в заблуждение австрийскую полицию.

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"Я считаю, что в данном случае кто-то из фигурантов, над которыми мы работали, мог ввести в заблуждение австрийские правоохранительные органы, предоставив им какую-то информацию о каком-то сотрудничестве с представителями украинской разведки или украинских вооружённых сил", — сказал он.

На вопрос о том, кто из фигурантов расследования мог распространить такие выдумки, Ткач ответил, что у него есть определенные "подозрения".

"Мы в целом занимались поисками Руслана Кравченко. То есть, мне кажется, это может быть либо он сам, либо лица, связанные с ним", — пояснил журналист.

Задержание Ткача — подробности инцидента в Австрии

В беседе с главным редактором "Украинской правды" Севгиль Мусаевой Ткач рассказал, что в первые минуты пытался объяснить, что он журналист, но ему приказали молчать и прижали голову к стене. Учитывая ситуацию, возникло подозрение, что речь идет о похищении. Между тем оператор получил ранение во время задержания: осколок стекла попал в лицо. Ярослава отвезли в больницу, а Михаила — в участок.

Украинца доставили в полицейский участок, где продержали несколько часов без каких-либо объяснений. В итоге правоохранители сообщили, что украинцы фигурируют в деле по трем статьям — шпионаж в пользу украинской военной разведки, участие в преступной организации и нанесение ущерба Австрии. По результатам допроса расследователь предположил, что о нём рассказали "разные сказки", чтобы помешать журналистской деятельности.

"В ходе допроса я быстро понял, что нет никаких доказательств нашего участия. Когда я услышал об этих статьях, я, честно говоря, учитывая все обстоятельства и нервное напряжение, начал смеяться", — пояснил Михаил Ткач.

Задержание Ткача — что произошло в Австрии 8 октября

Что известно о задержании Михаила Ткача

Отметим, что о задержании Ткача стало известно вечером 8 октября. Севгиль Мусаева написала на своей странице в Facebook, что с журналистом и оператором потеряли связь. Позже стало известно, что Михаила задержали и рядом с ним находится адвокат, при этом так и не было ясно, где находится оператор Ярослав. Утром Мусаева сообщила, что Ткача отпустили. Между тем австрийские СМИ привели комментарий главы МВД Австрии, который заявил, что в течение недели в Вене задержали четырёх украинцев по подозрению в шпионаже. Двое из этих задержанных — журналист и оператор, которых после допроса отпустили.

Напоминаем, что после выезда за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко Михаил Ткач выяснил, как ему это удалось, несмотря на запрет на выезд для мужчин.