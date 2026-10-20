Червона гілка метро Києва відновила рух до "Лісової": що зі станцією "Чернігівська"

У Києві вранці 20 жовтня відновили рух поїздів червоною гілкою метро на ділянці між станціями "Академмістечко" та "Лісова". Водночас станція "Чернігівська" повноцінно не працює.

Як зазначили у "Київському метрополітені", "Чернігівська", яка зазнала пошкоджень під час масованої російської атаки в ніч проти 19 жовтня, поки не обслуговує пасажирів: поїзди проїжджають повз неї без зупинки. Пасажирам потрібно враховувати це під час планування маршруту.

У метрополітені зазначили, що про відновлення роботи "Чернігівської" повідомлять додатково. Наразі станція не використовується для посадки та висадки пасажирів.

Які пошкодження отримала станція "Чернігівська"

У ніч проти 19 жовтня під час масованого обстрілу Києва станція метро "Чернігівська" зазнала пошкоджень. Постраждали вітражні вікна, платформа та фасад. Крім того, через атаку було пошкоджено елементи залізничної інфраструктури метрополітену: колії, контактну рейку, систему електропостачання та обладнання для управління рухом поїздів.

Видео дня

Загалом на ділянці працювало понад 70 фахівців різних профільних служб "Київського метрополітену" аби якомога швидше ліквідувати наслідки масованого обстрілу.

Попри повернення поїздів до станції "Лісова", роботи з відновлення "Чернігівської" ще не завершені. Точних строків відкриття станції для пасажирів у повідомленні метрополітену не назвали. Киянам, які користуються червоною гілкою, варто стежити за офіційними повідомленнями метрополітену щодо подальших змін у роботі станцій.

Раніше Фокус писав, що після російської атаки наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово закрили на вхід і вихід. Тоді рух червоною гілкою організували між станціями "Академмістечко" та "Дарниця".

Також ми повідомляли, як після удару РФ по метро в Києві змінилася робота громадського транспорту та де утворилися черги на зупинках.