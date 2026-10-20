Красная линия киевского метро возобновила движение до станции "Лесная": что с станцией "Черниговская"

В Киеве утром 20 октября возобновилось движение поездов по красной линии метро на участке между станциями "Академгородок" и "Лесная". При этом станция "Черниговская" пока не работает в полном объеме.

Как сообщили в "Киевском метрополитене", станция "Черниговская", пострадавшая в результате массированной российской атаки в ночь на 19 октября, пока не обслуживает пассажиров: поезда проходят мимо неё без остановки. Пассажирам следует учитывать это при планировании маршрута.

В метрополитене сообщили, что о возобновлении работы станции "Черниговская" сообщат дополнительно. В настоящее время станция не используется для посадки и высадки пассажиров.

Какие повреждения получила станция "Черниговская"

В ночь на 19 октября во время массированного обстрела Киева станция метро "Черниговская" получила повреждения. Пострадали витражные окна, платформа и фасад. Кроме того, в результате атаки были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры метрополитена: пути, контактная рельса, система электроснабжения и оборудование для управления движением поездов.

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Всего на участке работали более 70 специалистов различных профильных служб "Киевского метрополитена", чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированного обстрела.

Несмотря на возобновление движения поездов до станции "Лесная", работы по восстановлению станции "Черниговская" ещё не завершены. Точные сроки открытия станции для пассажиров в сообщении метрополитена не указаны. Киевлянам, пользующимся красной линией, следует следить за официальными сообщениями метрополитена о дальнейших изменениях в работе станций.

Ранее Фокус сообщал, что после российской атаки наземные станции "Черниговская" и "Лесная" были временно закрыты для входа и выхода. Тогда движение по красной ветке организовали между станциями "Академгородок" и "Дарница".

Кроме того, мы сообщали о том, как после удара РФ по метро в Киеве изменилась работа общественного транспорта и где образовались очереди на остановках.