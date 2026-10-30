Адвокат Міндіча пояснив, чому його підзахисний не може повернутися в Україну

30 жовтня Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд по суті чергового позову бізнесмена Тимура Міндіча до народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Підприємець-утікач, який зараз мешкає в Ізраїлі, вимагає спростувати висловлювання депутата щодо нього та виплатити 200 гривень моральної компенсації, повідомляє ZMINA. Це вже третій його позов до парламентарія за цей рік. Попередні позови були подані в березні та червні.

За словами адвоката Владислава Теплюка, Железняк нібито порушив презумпцію невинуватості його клієнта, а свої твердження на своєму YouTube-каналі подавав як доведені факти. При цьому він наголосив, що правдивість фактів можна перевірити, а висловлені депутатом твердження, на відміну від оціночних суджень, можуть бути предметом судового спростування.

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У своїй промові Теплюк також висловився щодо презумпції невинуватості, а також заявив, що висловлювання Железняка завдали шкоди репутації його клієнта, оскільки "через образи честі та гідності Міндіч нібито не може повернутися в Україну".

Захист стверджує, що ситуація навколо Міндіча — це "повномасштабна інформаційна кампанія з підриву честі та гідності", а публікації Железняка — нібито частина цієї кампанії.

Теплюк зазначив, що народний депутат у своїх відео та публікаціях нібито "не наводив належним чином посилання на джерела інформації", зокрема на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Він також нагадав, що Железняк очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, яка розслідує можливі порушення, що могли завдати шкоди економічній безпеці України. Це, мовляв, впливає на сприйняття його публічних заяв.

Як повідомляють журналісти із залу суду, виступ адвоката тривав близько години.

Представник Железняка Дмитро Деркач не встиг викласти позицію відповідача, оскільки мав брати участь в іншому судовому засіданні. Суддя Наталія Аббасова оголосила перерву до 23 листопада, і наступне засідання розпочнеться з виступу представника Ярослава Железняка.

Реакція депутата

Ярослав Железняк не забарився з відповіддю. У своєму Telegram-каналі він поділився посиланням на матеріал про засідання суду та написав:

"Відчуваю себе страшною людиною. Вже другий опалювальний сезон цей "реформатор" мусить скитатися по найкращих пляжах Тель-Авіва через мене. Ні відключень, ні обстрілів. Ходить туди-сюди. Навіть Ткач у гості не прийде. … Як він це переживає. Але якщо раптом це допоможе повернути таку потужну особистість в Україну. Ну добре, якось вже помовчу, якщо треба для корисної справи".

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада 2026 року НАБУ оголосило про висунення підозр учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угруповання був бізнесмен Тимур Міндич.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію.

17 листопада журналісти "Громадського" повідомили, що мати Тимура Міндіча упродовж 2020–2023 років стала власницею трьох квартир у Києві.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук фігурантів справи "Енергоатома" Міндіча та Цукермана.

25 листопада в НАБУ повідомили, що Міндіч встиг швидко виїхати з країни безпосередньо перед обшуками 10 листопада.

26 листопада народний депутат Ярослав Железняк продемонстрував, яку інформацію про чиновників збирав Міндіч. За словами парламентарія, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.

26 січня 2026 року Міндіча внесли до розшуку Інтерполу.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 лютого заявив, що правоохоронці заздалегідь попередили фігурантів справи "Мідас" про спостереження з боку детективів бюро.

27 лютого Міндіч відповів на дзвінок народного депутата Олексія Гончаренка і заявив, що досі вважає Володимира Зеленського своїм другом, незважаючи на санкції, а повернутися додому не може, бо в Україні "немає чесного розслідування".

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач через 2,5 тижні пошуків у Тель-Авіві та Герцлі все ж зумів знайти в Ізраїлі Тимура Міндіча, який заявив, що з нього "зробили цапа-відбувайла".

31 березня 2026 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча до України, а також Олександра Цукермана. Відомство надіслало відповідний запит до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Цукерман, який фігурує на "плівках" НАБУ як "Шугармен", також перебуває за кордоном — в Ізраїлі. У коментарі для ЗМІ він заявив, що "з радістю повернеться в Україну, коли буде час". Підозру у причетності до корупції в енергетиці він назвав брехнею.