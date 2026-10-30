Адвокат Миндича объяснил, почему его подзащитный не может вернуться в Украину

Шевченковский районный суд Киева 30 октября начал рассмотрение по существу очередного иска бизнесмена Тимура Миндича к народному депутату от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Беглый предприниматель, который сейчас живет в Израиле, требует опровергнуть высказывание депутата о нем и выплатить 200 гривен моральной компенсации, сообщает ZMINA. Это уже третий его иск к парламентарию за этот год. Предыдущие были поданы в марте и в июне.

По словам адвоката Владислава Теплюка, Железняк якобы нарушил презумпцию невиновности его клиента, а свои утверждения на своем YouTube-канале подавал как доказанные факты. При этом он подчеркнул, что правдивость фактов можно проверить, а высказанные депутатом утверждения, в отличие от оценочных суждений, могут являться предметом судебного опровержения.

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В своей речи Теплюк также высказался о презумпции невиновности, а также заявил, что высказывания Железняка нанесли ущерб репутации его клиента, поскольку "из-за оскорблений чести и достоинства Миндич якобы не может вернуться в Украину".

Защита утверждает, что ситуация вокруг Миндича — "полномасштабная информационная кампания разорения чести и достоинства", а публикации Железняка — якобы часть этой кампании.

Теплюк отметил, что нардеп в своих видео и публикациях якобы "не ссылался должным образом на источники информации", в частности, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Он также напомнил, что Железняк возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследует возможные нарушения, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины. Это, мол, оказывает влияние на восприятие его публичных заявлений.

Как сообщают журналисты из зала суда, выступление адвоката длилось около часа.

Представитель Железняка Дмитрий Деркач не успел изложить позицию ответчика, поскольку должен был участвовать в другом судебном заседании.

Судья Наталья Аббасова объявила перерыв до 23 ноября, и следующее заседание начнется с выступления представителя Ярослава Железняка.

Реакция депутата

Ярослав Железняк с ответом не замедлил. У себя в Telrgram-канале он поделился ссылкой на материал о заседании суда и написал:

"Чувствую себя страшным человеком. Уже второй отопительный сезон этот "реформатор" должен скитаться по лучшим пляжам Тель-Авива из-за меня. Ни отключений, ни обстрелов. Ходит туда-сюда. Даже Ткач в гости не придет. …. Как он это переживает. Но если вдруг это поможет вернуть такую ​​мощную личность в Украину. Ну ок, как-то уж помолчу если надо для полезного дела".

Дело Тимура Миндича: что известно

11 ноября 2026 года НАБУ объявило о подозрениях участникам коррупционной схемы в "Энергоатоме". По данным следствия, руководителем группировки был бизнесмен Тимур Миндич.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в деле о коррупции.

Расследователи Hromadske 17 ноября рассказали, что мать Тимура Миндича в течение 2020-2023 годов стала владелицей трех квартир в Киеве.

22 ноября стало известно, что Министерство внутренних дел объявило фигурантов дела "Энергоатома" Миндича и Цукермана в розыск.

25 ноября в НАБУ рассказали, что Миндич сумел быстро выехать из страны прямо перед обысками 10 ноября.

Народный депутат Ярослав Железняк 26 ноября показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич. По словам парламентария, "бэк-офисы" бизнесмена имели 527 досье.

26 января 2026 года Миндича подали в розыск Интерпола.

Директор НАБУ Семен Кривонос 26 февраля говорил, что правоохранители заблаговременно предупредили фигурантов дела "Мидас" о наблюдении детективов бюро.

27 февраля Миндич ответил на звонок нардепа Алексея Гончаренко и заявил, что до сих пор считает Владимира Зеленского своим другом несмотря на санкции, а вернуться домой не может, потому что в Украине "нет честного расследования".

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач через 2,5 недели поисков в Тель-Авиве и Герцли все же сумел найти в Израиле Тимура Миндича, который заявил, что из него "сделали крайнего".

31 марта 2026 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину, а также Александра Цукермана. Ведомство отправило соответствующий запрос в Минюст Израиля.

Цукерман, который фигурирует на "пленках" НАБУ как "Шугармен", также находится за границей — в Израиле. В комментарии СМИ он заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время". Подозрение в причастности к коррупции в энергетике он назвал ложью.