Жінки, які не захищають державу зі зброєю в руках, мають бути обмежені у правах, власне, як і чоловіки, вважає Корчинський.

Жінки, які входять до складу Збройних Сил України та безпосередньо беруть участь у воєнних діях проти РФ, мають право брати участь в управлінні державою. Про це заявив засновник батальйону "Братство", громадський діяч Дмитро Корчинський.

На його думку, жінки, які не підлягають мобілізації та не зобов'язані захищати вітчизну, мають в чомусь бути обмеженими в правах та повинні народжувати, коли українські чоловіки захищають націю.

Роздуми Корчинського можна послухати з 10:11 по 14:51

Коли ж жінка виконує "чоловічі функції" та бере до рук автомат, зауважив Корчинський, до неї треба ставитися як до чоловіка, а не як до "прекрасної дами".

Водночас, за його словами, жінка-комбатант має право на будь-які найвищі державні посади, на відміну від чоловіків, які ніколи не воювали.

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"Але все ж таки більшість жінок, які не воювали, на мій погляд, мали би бути обмежені в правах, як і чоловіки, які теж ніколи не воювали", — заявив Корчинський.

Нагадаємо, раніше Корчинський знаходив позитив в російських ударах по датацентрах в Україні та енергетичним об'єктам. На його думку, для більшості інтернет потрібен, переважно для того, щоб "тупішати".

Також Корчинський заявляв, що під час нападів на ТЦК військові повинні відкривати вогонь у відповідь. За його словами, бійці його батальйону не бачать великої різниці між тими, хто нападав на співробітників військкоматів, і окупантами.