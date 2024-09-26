У команді Олега Винника відповіли, чи дійсно артист повернувся в Україну

Олег Винник останні калька років проживав в Німеччині. Відомо, що артист також є резидентом цієї країни.

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У команді українського співака Олега Винника прокоментували чутки про повернення артиста в Україну. Інформацію, яку поширив блогер-пліткар Богдан Беспалов спростувала керівниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон.

Так, у новому випуску пліток Богдан Беспалов розповів, що отримав повідомлення від підписниці в якому вона стверджує, що бачила за кермом автомобіля Олега Винника, однак вона не встигла сфотографувати його. Також у повідомленні ця ж особа стверджує, що в столиці активно пропонують відомим піарникам співпрацю з артистом. З цих слів Богдан Беспалов зробив висновок, що артист повернувся до столиці.

Видання Фокус вирішило звернутися за коментарем до команди артиста. У результаті ми отримали спростування інформації.

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"Доброго дня. Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю хто і навіщо розповсюджує такі чутки", — написала Валерія Барон.

Скрін

Зауважимо, що у серпні Олег Винник анонсував своє повернення на сцені. Артист навіть встиг презентувати нову пісню під назвою "Свої люди". Тоді його повернення на сцену викликало неоднозначну реакцію. Вже згодом Олег Винник відповів на критику, що він втік з України і майже три роки мовчав про війну. Артист пояснив, що насправді він нікуди не тікав, а весь час допомагав військовим. Однак він був вимушений піти зі сцени через проблеми зі здоров’ям. Нині відомо, що артист проживає в Німеччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга висловився про повернення Потапа і Винника в Україну.

Крім цього, Фокус писав, що Потап поглузував з Олега Винника, який вирішив повернувся на сцену.