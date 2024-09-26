В команде Олега Винника ответили, действительно ли артист вернулся в Украину

Олег Винник последние калька лет проживал в Германии. Известно, что артист также является резидентом этой страны.

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В команде украинского певца Олега Винника прокомментировали слухи о возвращении артиста в Украину. Информацию, которую распространил блогер-сплетник Богдан Беспалов опровергла руководитель официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон.

Так, в новом выпуске сплетен Богдан Беспалов рассказал, что получил сообщение от подписчицы в котором она утверждает, что видела за рулем автомобиля Олега Винника, однако она не успела сфотографировать его. Также в сообщении эта же особа утверждает, что в столице активно предлагают известным пиарщикам сотрудничество с артистом. Из этих слов Богдан Беспалов сделал вывод, что артист вернулся в столицу.

Издание Фокус решило обратиться за комментарием к команде артиста. В результате мы получили опровержение информации.

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"Добрый день. Я не могу подтвердить такую информацию. Даже представления не имею кто и зачем распространяет такие слухи", — написала Валерия Барон.

Скрин

Заметим, что в августе Олег Винник анонсировал свое возвращение на сцене. Артист даже успел презентовать новую песню под названием "Свои люди". Тогда его возвращение на сцену вызвало неоднозначную реакцию. Уже впоследствии Олег Винник ответил на критику, что он сбежал из Украины и почти три года молчал о войне. Артист объяснил, что на самом деле он никуда не убегал, а все время помогал военным. Однако он был вынужден уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. Сейчас известно, что артист проживает в Германии.

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга высказался о возвращении Потапа и Винника в Украину.

Кроме этого, Фокус писал, что Потап посмеялся над Олегом Винником, который решил вернулся на сцену.