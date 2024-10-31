Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія розсекретив стать другої дитини

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа у шлюбі вже два роки. Пара вже має одну дитину — хлопчика, який народився у 2023 році.

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Колишній головний герой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія розсекретив стать другої дитини, яку вони очікують з дружиною Лізою Чічуа. Відео з гендер-паті родина опублікувала у себе в соціальних мережах.

Так, на початку жовтня пара публічно повідомила, що знову в очікуванні поповнення в родині. У червні 2023 року в них народився первісток. Хлопчик отримав ім’я Георгій.

Вже незабаром в родині народиться друга дитина. Як виявилося, це буде дівчинка. Про це свідчить рожевий колір диму, який можна побачити на опублікованому відео. Іраклі та Ліза цього разу дізналися про стать дитини, запаливши димові шашки. Судячи з реакції подружжя, вони щасливі, що у них будуть різностатеві діти.

Зауважимо, 39-річний Іраклі Макацарії набув публічності після участі в українських проєктах "Холостяк" та "Зважені та щасливі". Вже у 2022 році Іраклі офіційно зареєстрував свої стосунки з молодшою на 17 років Лізою Чічуа.

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